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Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti ingresaron al Régimen Simplificado de Ganancias mientras se investiga su patrimonio

El principal enfoque de este encuadre administrativo radica en el beneficio técnico denominado coloquialmente como “tapón fiscal”. Los detalles.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. Foto: NA
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El jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti ingresaron de forma oficial al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias en base a las opciones que brinda la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal. La decisión del matrimonio coincide con el desarrollo de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, donde el entorno del funcionario desmintió el uso de un blanqueo de capitales y justificó la compra de sus bienes mediante activos digitales.

Las fuentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ratificaron que el trámite se concretó durante el pasado 31 de mayo. “El régimen simplificado de Ganancias ayuda a que se haga la declaración más rápido y de manera simplificada, porque el trámite lo termina completando el fisco y no quien aplica. Se gana tiempo operativo. Nada tiene que ver con la inocencia fiscal“, indicaron a Infobae. "No va a ser para blanquear dinero. Se equivocan quienes piensan que va a ser por eso, añadieron.

El principal atractivo de este encuadre administrativo radica en el beneficio técnico denominado coloquialmente como “tapón fiscal”. El otorgamiento de esta condición legal bloqueará la capacidad de los inspectores de ARCA para auditar los movimientos financieros de los períodos anteriores a la vigencia de la norma, de modo que la protección alcanzará las declaraciones patrimoniales de los años 2022, 2023, 2024 y el año base 2025.

El juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita coordinan los requerimientos de información a la espera de dos peritajes contables determinantes. Las planillas finales trazarán la evolución de la economía familiar antes y después de la llegada del vocero a la función pública.

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Cuáles son los ejes de la investigación sobre el patrimonio de Adorni

  • Pericia de la DAFI: la Dirección General de Asesoramiento Económico prepara un informe integral que comparará los ingresos reales con los gastos cotidianos.
  • Plazos de entrega: los especialistas del Poder Judicial estiman terminar las revisiones contables entre las últimas jornadas de este mes y los primeros días de julio.
  • Propiedades bajo sospecha: la Justicia pedirá precisiones sobre la adquisición y refacción de un departamento en Caballito y una propiedad en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz.
  • Acreedores extranjeros: el jefe de ministros deberá demostrar con documentos de dónde salieron los fondos para afrontar una deuda externa de USD 335.000 dólares.
  • Billeteras cripto: los investigadores ya tienen identificadas varias cuentas de monedas virtuales pero sospechan que existen más activos digitales sin declarar a nombre de terceros.

La segunda línea de investigación penal se concentra en los vínculos comerciales del funcionario con el periodista Marcelo Grandio y la productora ImHouse. Las oficinas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos analizan las comunicaciones telefónicas de los empresarios involucrados, por este motivo el juzgado busca determinar las condiciones de un viaje familiar realizado durante el último feriado de Carnaval.

Las planillas de vuelo constatan que el comunicador y la firma de contenidos abonaron una factura de USD 7.830 dólares por el uso de una aeronave privada hacia Punta del Este. El destino del traslado incluyó al jefe de Gabinete, a su esposa y a sus dos hijos menores de edad, por ende el funcionario público prometió la entrega inminente de los recibos que acreditan el pago de la cuota correspondiente a su núcleo familiar.

Manuel AdorniGobierno
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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