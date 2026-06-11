Fotos y videos: un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

Un paseo por el interior de la Sagrada Familia Foto: https://sagradafamilia.org/es/

La Sagrada Familia es uno de los monumentos más icónicos y visitados de Barcelona y de toda España. El templo se mantiene en construcción desde hace 144 años. Antoni Gaudí asumió la obra en 1883, retomándola un año después de que la empezara el arquitecto Francisco de Paula del Villar con un diseño de estilo neogótico.

Sagrada Familia. Foto: Sagrada Familia

La historia de la Sagrada Familia: el proyecto más ambicioso de Antoni Gaudí

El arquitecto catalán desarrolló un concepto revolucionario inspirado en las formas de la naturaleza, las geometrías orgánicas y los principios de la fe cristiana. Durante las últimas décadas de su vida se dedicó casi exclusivamente a la basílica, convencido de que sería la obra que resumiría toda su visión artística y espiritual.

Antonio Gaudí, arquitecto que llevó a cabo la construcción de la Sagrada Familia Foto: Wikipedia

Tras su muerte en 1926, diferentes generaciones de arquitectos continuaron el trabajo siguiendo los planos, maquetas y estudios que dejó el creador.

La Sagrada Familia, símbolo de unidad y concordia

El papa León XIV bendijo este miércoles, esparciendo el agua bendita con el hisopo y usando el catalán y el castellano, la Torre de Jesús, la mayor de la Sagrada Familia y que con sus 172,5 metros de altura es el edificio religioso más alto de todo el mundo, uno de los momentos más esperados de la visita del pontífice a Cataluña.

El papa León XIV bendice la Sagrada Familia de Barcelona en una espectacular celebración

El papa León XIV ensalzó a la Basílica como “un signo de unidad y de concordia”, durante la homilía que pronunció en el templo en una misa a la que asistieron los reyes de España, Felipe y Letizia, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades.

Papa León XIV en la Sagrada Familia. Foto: EFE

“Es un templo que nos constituye en una familia amada por el Señor, alimentada por su propia vida en la Eucaristía. Así es como la Ciudad Condal y toda Cataluña se reúnen en este templo, signo también de unidad y de concordia”, dijo el pontífice sobre la obra del arquitecto Antoni Gaudí.

También proclamó que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar inocentes” o “abandonar a quien huye”.

Papa León XIV en la Sagrada Familia. Foto: EFE

La ceremonia tuvo un final espectacular, con luces, coro y un grupo de drones que compuso sobre el cielo de Barcelona la imagen de Gaudí.

Cómo es el interior de la Sagrada Familia y qué la hace única

Aunque el exterior sorprende por sus torres y el nivel de detalle de las fachadas, el interior suele ser el aspecto que más impacta a los visitantes.

Cómo es el interior de la Sagrada Familia

Gaudí diseñó las columnas principales como si fueran troncos de árboles que se ramifican hacia el techo, creando la sensación de encontrarse dentro de un bosque monumental. Esta idea refleja una de las obsesiones del arquitecto: integrar la naturaleza dentro de la arquitectura.

Sagrada Familia. Foto: Sagrada Familia

A ello se suma el espectacular juego de luces generado por las vidrieras de colores. A medida que avanza el día, los rayos solares modifican los tonos y las sombras del interior, convirtiendo cada visita en una experiencia diferente.

Sagrada Familia. Foto: Sagrada Familia

¿Cómo es el plan de construcción de la Sagrada Familia al día de hoy?

Hoy en día, la Junta Constructora es aquella entidad privada que dirige la finalización de la construcción del templo y busca crear una gran avenida que tenga más de 200 metros de ancho hasta la avenida de la Diagonal. El problema es que podría afectar a 1000 vecinos, quienes se oponen hace décadas al proyecto por no planear una escalinata ni plaza de acceso.

El Plan General Metropolitano, el principal instrumento de ordenación urbanística del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que data del 1976 contempla la apertura de un gran espacio entre las dos manzanas contiguas a la emblemática construcción y allí disponer de una avenida de 60 metros de ancho.

Sagrada Familia. Foto: Sagrada Familia

¿Cuál es el conflicto que rodea la construcción final de la Sagrada Familia?

Aquellas personas que residen en Barcelona consideran que el conflicto entre la Sagrada Familia y sus vecinos no es nuevo ya que se presenta cíclicamente cada vez que se acerca la finalización de la construcción.

La diferencia principal se refiere a que las edificaciones contiguas deberían ser expropiadas y demolidas para poder disponer allí de la gran escalinata y la amplia avenida que prevén los plano.

Este 10 de junio, el Papa inauguró la torre de Jesús y, como paso siguiente para finalizar las obras, se espera la construcción de la fachada de la Gloria y la controvertida escalinata.

La historia de los planos de la Sagrada Familia

En 1859, el terreno en el que está establecida la Sagrada Familia era un descampado situado entre los antiguos pueblos del entorno de la Barcelona original, Grácia y Sant Martí.

En 1890 la ciudad se expandía con la cuadrícula del Eixample y las obras del templo ya estaban en marcha. De hecho, la cartografía histórica refleja edificios frente a la futura fachada de la Gloria.

En 1936, mientras comenzaba la Guerra Civil española, el templo estaba encasillado y rodeado de manzanas construidas. Además, ningún plan urbanístico previo al de 1976 mencionaba la expansión de la Sagrada Familia.

En 1976, la constructora Núñez y Navarro finaliza la construcción de un edificio frente a la fachada, al mismo tiempo que el Plan General Metropolitano señala una zona verde en la parte central de las manzanas que se encuentran entre Sardenya y Marina.

Por qué la Sagrada Familia fue elegida como la iglesia más bonita del mundo

Muchas iglesias se destacan por su tamaño, otras por su historia y algunas por sus innovaciones arquitectónicas. Sin embargo, la Sagrada Familia logró combinar todos esos aspectos en una sola obra.

Sagrada Familia. Foto: Sagrada Familia

El templo fue distinguido por su diseño único, la complejidad de su estructura, el uso de la luz natural y la riqueza simbólica presente en cada detalle. Sus torres, fachadas y espacios interiores ofrecen una experiencia visual y espiritual difícil de encontrar en cualquier otro edificio religioso del mundo.

La basílica es considerada una de las máximas expresiones del modernismo catalán y una de las creaciones arquitectónicas más influyentes de la historia contemporánea.