Por decisión unánime, suspendieron y enviaron a juicio político a un juez federal de Rosario acusado de pedir una coima

Gastón Salmain, juez federal de Rosario Foto: Revista Quórum

El plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió suspender en sus funciones y enviar a juicio político al juez federal de Rosario, Gastón Salmain. Los 20 integrantes del cuerpo estatal ratificaron de forma unánime los cargos por mal desempeño derivados de una denuncia por pedido de sobornos y la ocultación de antecedentes laborales. De esta manera, el acusado quedó al borde de la destitución efectiva ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El magistrado suspendido enfrenta un procesamiento penal paralelo con prisión preventiva firme que no se ejecutó debido al amparo de sus fueros institucionales. La imputación principal detalla que el Salmain exigió un retorno financiero en el año 2023 para emitir una resolución favorable a una corporación privada y la orden judicial buscaba obligar al Banco Central a liquidar 10 millones de dólares a la cotización oficial durante la vigencia de las restricciones cambiarias.

Los investigadores incorporaron al expediente penal la declaración de un imputado colaborador que reveló los detalles de la negociación. El testigo clave de la fiscalía precisó la magnitud del beneficio que pretendía el juez y el arrepentido relató: “Él tiene en la cabeza 180 mil dólares o 200 mil dólares, es la diferencia que tendría que haber existido con la diferencia entre el dólar oficial”.

El plan fracasó debido a las variables de la economía nacional al momento de ejecutar la orden de compra: el peso argentino sufrió una devaluación abrupta justo cuando los empresarios se presentaron ante las ventanillas bancarias, motivo por el cual la brecha cambiaria con el mercado paralelo se achicó a apenas 19 mil dólares y el magistrado se quedó finalmente sin percibir el monto.

Gastón Salmain, juez federal de Rosario Foto: Prensa Consejo de la Magistratura

Los consejeros unificaron los dictámenes de la Comisión de Acusación para avanzar con el apartamiento inmediato del cargo. El debate político sumó divisiones menores respecto a las omisiones de la hoja de vida del juez al momento de ganar el concurso público. Las claves del pliego acusatorio aprobado este miércoles son:

Cesantía previa oculta: Salmain omitió informar en su postulación del año 2023 que había sido expulsado del Poder Judicial en 2002 por hechos de corrupción cuando ejercía como secretario federal.

Falta de votos: representantes del bloque en el Consejo no acompañaron el cargo por omisión de información en el currículum debido a que consideraron que no existían los elementos necesarios de prueba.

Lo que pasó con Marcelo Bailaque: Salmain se convirtió en el segundo magistrado federal de Rosario acorralado por corrupción tras la renuncia en junio pasado de Bailaque por vínculos estrechos con el narcotráfico.

Peligro de detención: la confirmación de la destitución por parte del Jury dejará al sospechoso sin fueros y las fuerzas de seguridad quedarám habilitadas para ejecutar la prisión preventiva.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación recibió las actas y dispondrá de un plazo estricto de 180 días hábiles para dictar sentencia antes de que la acusación caduque por completo. El tribunal deberá sustanciar dos juicios políticos previos que se encuentran en lista de espera: el primero contra el juez de Mar del Plata, Alfredo López, fijado para el 6 de julio por publicaciones antisemitas en redes; y el segundo contra Pablo Díaz Lacava por amenazas y hostigamiento a sus empleados en La Pampa.

Salmain brindó su defensa material ante los miembros del plenario mediante un fuerte cuestionamiento a los procedimientos contables y administrativos de la causa. “La versión que tiene este Consejo es la de un expediente penal plagado de irregularidades, sumado a una campaña mediática de desprestigio”, indicó.