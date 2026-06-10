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Daniel Scioli participó de la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo

El secretario de Turismo y Ambiente concretó una mesa de trabajo con las máximas autoridades financieras de los Emiratos Árabes Unidos.

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Daniel Scioli en la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo
Daniel Scioli en la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo Foto: Argentina.gob.ar
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Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la Nación y presidente del presidente del Inprotur, representó al país durante las sesiones de la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en la ciudad de Toledo, España. El funcionario concretó una mesa de trabajo con las máximas autoridades financieras de los Emiratos Árabes Unidos y los representantes asiáticos confirmaron el envío de una delegación oficial de inversores para analizar el desarrollo de nuevos negocios en territorio argentino.

Scioli elogió la velocidad de la gestión de la secretaria general del organismo internacional, Shaikha Alnuwais. “A pocos meses de asumir ya estuvo presente en numerosos países y regiones del mundo, dando testimonio de su compromiso con el turismo a nivel global, los desafíos que enfrentamos y la convicción de que el turismo tiene respuesta a las principales problemáticas como generar empleo, bajar la pobreza y promover la paz y la integración”, manifestó.

El secretario de Turismo y Ambiente defendió la implementación de políticas de financiamiento blando para los prestadores de servicios regionales. Las herramientas de asistencia económica resultan vitales para consolidar el arraigo de las familias en las distintas provincias, por ende, remarcó que las microfinanzas brindan a los beneficiarios “la oportunidad de realización personal y profesional”.

Con la presencia de su secretaria general, Shaikha Alnuwais, destacó su compromiso con el turismo.

La delegación oficial de la Argentina agradeció las reformas operativas aplicadas sobre los programas de reconocimiento a las localidades rurales del planeta.“La revitalización del programa Best Tourism Villages, por el significado que tiene para todos los pueblos del mundo que participan”, dijo Scioli.

Los ministros de las distintas potencias internacionales recibieron una invitación formal para asistir a la gala de premiación que albergará la Argentina durante el próximo mes de diciembre. La agenda bilateral en España se completó con un encuentro privado con el ministro de Economía y Turismo de los Emiratos Árabes Unidos, S. E. Abdulla Bin Touq Al Marri y el funcionario árabe ratificó el armado de una comitiva especial para desembarcar en Buenos Aires con carpetas de inversión en infraestructura.

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