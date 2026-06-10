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Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

La reunión comenzó a las 13 de este miércoles y el acuerdo incluye un incremento que impactará sobre las casas de estudio, hospitales universitarios y becas.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Marcha Federal Universitaria.
Marcha Federal Universitaria. Foto: NA
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El Gobierno, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los sindicatos del sector educativo concretaron una mesa de diálogo clave en la sede del Ministerio de Capital Humano. Las partes buscaron destrabar la paritaria mediante un desembolso adicional para el mantenimiento de los edificios y una recomposición de los haberes de los docentes.

La convocatoria oficial se dio en un clima de tensión por la denuncia judicial presentada ante la Corte Suprema de Justicia y seguirá en tribunal supremo pese al acuerdo sellado. “El Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las Universidades Nacionales los fondos necesarios para garantizar un incremento de la masa salarial del 24,33%”, se indicó en el acuerdo firmado entre ambas partes.

Acuerdo entre el Gobierno y universidades: el esquema de los aumentos y los plazos de la paritaria

Las planillas oficiales distribuyen el porcentaje general de la recomposición en dos tramos diferenciados durante el transcurso del 2026. La primera cuota de la liquidación impactará en los recibos de sueldo de manera inmediata y autoridades educativas fijaron la base del cálculo sobre los haberes de mayo.

El cronograma fijado para los salarios es el siguiente:

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  • Tramo de mitad de año: los sueldos recibirán una suba del 21,33% en junio tomando como referencia los básicos vigentes al mes de mayo de 2026.
  • Tramo de primavera: los haberes sumarán un incremento del 3% en octubre calculado sobre los básicos del mes de septiembre de 2026.
  • Compensación histórica: las subas cubren el desfasaje del año 2025, contemplan la inflación acumulada hasta mayo de 2026 y estipulan textualmente “una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del 2024″.

“Una vez cumplido su cometido, la paritaria del 10 de junio pasará a un cuarto intermedio para dentro de tres meses como máximo, donde continuará la discusión salarial contemplando la variación acumulada del IPC de acuerdo al INDEC y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje del 2024″, sostuvieron en el comunicado.

Marcha Federal Universitaria
Los manifestantes se concentraron en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

Las partidas de financiamiento: infraestructura, hospitales y becas

La mesa de diálogo también avanzó sobre los recursos operativos que necesitan las altas casas de estudios para mantener abiertas las puertas de las facultades. Las transferencias del Gobierno deberán abarcar mejoras estructurales e incentivos económicos directos para la población estudiantil.

Los montos acordados para el funcionamiento son:

  • Gastos de mantenimiento: el Gobierno actualizará un 20% el monto para el funcionamiento edilicio de los establecimientos a partir de este mes.
  • Salud universitaria: los centros de salud y hospitales universitarios recibirán un refuerzo presupuestario de $50.000.000.000 de pesos para todo el período 2026.
  • Estudiantes de grado: las Becas Manuel Belgrano registrarán un incremento del 50% en sus montos mensuales desde la presente liquidación.
Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Cabe resaltar que la firma del convenio entre el Gobierno y las universidades no clausurará la totalidad de las disputas institucionales: los rectores universitarios ratificaron la vigencia de la demanda penal ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la aplicación de la ley específica del sector. Es por eso que la Casa Rosada mantendrá la vigilancia sobre el destino de los giros discrecionales de dinero.

Los asesores del gobierno de Milei argumentan que la normativa actual eleva el gasto del Estado sin detallar el origen real de los recursos económicos. La jefatura de Gabinete pretende reabrir el esquema general de distribución de fondos durante el próximo debate legislativo del Presupuesto 2027, motivo por el cual el presidente firmó una reestructuración de partidas de $2,5 billones de pesos en educación y obras públicas para consolidar el equilibrio fiscal.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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