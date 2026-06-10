“Respuesta a agresiones”: Estados Unidos lanzó un feroz ataque contra múltiples objetivos en Irán

Bombardeo de Estados Unidos sobre Irán. Foto: X

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra “múltiples objetivos” en Irán como “respuesta a agresiones” de la República Islámica, según informó el Comando Central de Estados Unidos tras varias jornadas de renovadas agresiones.

“Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar bombardeos adicionales de defensa propia contra múltiples objetivos en Irán bajo la orden del comandante en jefe (el presidente Donald Trump)”, expuso el organismo en un mensaje en X.

El Centcom, que no aclaró la duración de las agresiones, ni los objetivos, sostuvo que los “bombardeos son en respuesta a las agresiones injustificadas y continuas de Irán”.

El presidente Trump había avisado más temprano que atacarían con “dureza” a Irán durante un acto en la Casa Blanca.

Sin embargo, el fin de semana había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra pese al intercambio de ataques entre el país persa e Israel.

Las fuerzas estadounidenses atacaron varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

La advertencia de Pete Hegseth

Apenas momentos antes del ataque, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avisó en las instalaciones del Centcom que “atacarían con fuerza esta noche” a la República Islámica, a la que Washington acusa de haber atacado a un helicóptero estadounidense con dos soldados, quienes sobrevivieron.

Pete Hegseth anticipó el ataque de Estados Unidos sobre Irán. Video: EFE

“Los atacaremos con fuerza esta noche, y esperemos que Irán tome una buena decisión”, había dicho el secretario a la prensa en Florida a su salida de la sede del Comando Central donde se reunió con altos mandos militares de la unidad que está a cargo de las operaciones en Oriente medio.

Hegseth insistió en que el Comando Central estará “muy ocupado” esta noche porque llevará acabo un ataque en respuesta a las ordenes de Trump.