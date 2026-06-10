Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

“Respuesta a agresiones”: Estados Unidos lanzó un feroz ataque contra múltiples objetivos en Irán

Se reportaron explosiones en Bandar Abbas, la isla de Qeshm y Hengam. El comunicado del Comando Central de EE.UU..

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Bombardeo de Estados Unidos sobre Irán.
Bombardeo de Estados Unidos sobre Irán. Foto: X
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra “múltiples objetivos” en Irán como “respuesta a agresiones” de la República Islámica, según informó el Comando Central de Estados Unidos tras varias jornadas de renovadas agresiones.

“Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar bombardeos adicionales de defensa propia contra múltiples objetivos en Irán bajo la orden del comandante en jefe (el presidente Donald Trump)”, expuso el organismo en un mensaje en X.

El Centcom, que no aclaró la duración de las agresiones, ni los objetivos, sostuvo que los “bombardeos son en respuesta a las agresiones injustificadas y continuas de Irán”.

El presidente Trump había avisado más temprano que atacarían con “dureza” a Irán durante un acto en la Casa Blanca.

Contenido Recomendado

Tras la ofensiva de EE.UU., Irán cerró “por completo” el estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a todo buque que intente cruzar

Tras la ofensiva de EE.UU., Irán cerró “por completo” el estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a todo buque que intente cruzar

La ONU advirtió sobre el riesgo de una “guerra total” en Medio Oriente mientras Trump presiona cada vez más a Irán

La ONU advirtió sobre el riesgo de una “guerra total” en Medio Oriente mientras Trump presiona cada vez más a Irán

Sin embargo, el fin de semana había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra pese al intercambio de ataques entre el país persa e Israel.

Las fuerzas estadounidenses atacaron varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

La advertencia de Pete Hegseth

Apenas momentos antes del ataque, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avisó en las instalaciones del Centcom que “atacarían con fuerza esta noche” a la República Islámica, a la que Washington acusa de haber atacado a un helicóptero estadounidense con dos soldados, quienes sobrevivieron.

Pete Hegseth anticipó el ataque de Estados Unidos sobre Irán. Video: EFE

“Los atacaremos con fuerza esta noche, y esperemos que Irán tome una buena decisión”, había dicho el secretario a la prensa en Florida a su salida de la sede del Comando Central donde se reunió con altos mandos militares de la unidad que está a cargo de las operaciones en Oriente medio.

Hegseth insistió en que el Comando Central estará “muy ocupado” esta noche porque llevará acabo un ataque en respuesta a las ordenes de Trump.

Estados UnidosIránBombardeo
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tras la ofensiva de EE.UU., Irán cerró “por completo” el estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a todo buque que intente cruzar

    Tras la ofensiva de EE.UU., Irán cerró “por completo” el estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a todo buque que intente cruzar

  2. El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia:cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

    El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia: cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

  3. Fotos y videos:un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

    Fotos y videos: un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

  4. Puente de la Bioceánica:la unión de los extremos de Paraguay y Brasil ya tiene fecha y marcará un hito para Sudamérica

    Puente de la Bioceánica: la unión de los extremos de Paraguay y Brasil ya tiene fecha y marcará un hito para Sudamérica

  5. El único país de Sudamérica que no tiene trenes:es vecino de Argentina y se conectan mediante un llamativo cruce fronterizo

    El único país de Sudamérica que no tiene trenes: es vecino de Argentina y se conectan mediante un llamativo cruce fronterizo
Lo último
También podría interesarte
Política

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Por decisión unánime, suspendieron y enviaron a juicio político a un juez federal de Rosario acusado de pedir una coima

Daniel Scioli participó de la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo

Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti ingresaron al Régimen Simplificado de Ganancias mientras se investiga su patrimonio

Economía

Otra agencia de calificación de Estados Unidos mejoró la nota de deuda de la Argentina y Caputo lo celebró

Otra agencia de calificación de Estados Unidos mejoró la nota de deuda de la Argentina y Caputo lo celebró

Excelente noticia de ANSES para monotributistas:cuánto cobran por hijo tras aumento confirmado en asignaciones familiares

Cronograma ANSES:cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Se vendió el shopping Los Gallegos de Mar del Plata:IRSA lo compró y podría sumar marcas internacionales

Internacionales

Fotos y videos:un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

Fotos y videos: un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

Tras la ofensiva de EE.UU., Irán cerró “por completo” el estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a todo buque que intente cruzar

“Respuesta a agresiones”:Estados Unidos lanzó un feroz ataque contra múltiples objetivos en Irán

Hallazgo impactante:descubren un cementerio de ballenas con restos de casi 6 millones de años de antigüedad