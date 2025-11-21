Se reconfigura la Cámara de Diputados: toma forma un nuevo interbloque de gobernadores afines al oficialismo

Distintos mandatarios provinciales tienen como objetivo unir fuerzas en el reclamo de obras y fondos al Gobierno mientras apoyan el rumbo general del país.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, trabaja para engrosar el volumen de Innovación Federal, la bancada que durante los primeros dos años del Gobierno de Javier Milei se volcó de lleno a favor de la agenda de la Casa Rosada. En función de ello, inició gestiones para incorporar en un nuevo interbloque a los diputados en fuga de Unión por la Patria (UxP) y también de aquellos que ya se emanciparon del kirchnerismo.

En esa línea, el mandatario salteño se asoció a otros gobernadores del peronismo soft como el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, y también con sus pares de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Neuquén, Rolando Figueroa.

Los objetivos son claros: por un lado, se busca unir fuerzas en el reclamo de obras y fondos al Gobierno mientras apoyan el rumbo general del país. Por el otro, estos gobernadores del “Norte Grande” exploran un nuevo interbloque que tomaría como base la experiencia de Innovación Federal, pero reagrupándose en un formato ampliado.

El jueves pasado, Sáenz estuvo en la Cámara de Diputados para recibir el galardón “Liderazgos Transformadores en América Latina”, que reconoce a líderes de diversos sectores que impulsan proyectos con impacto social y comunitario.

El mandatario salteño aprovechó su viaje a Buenos Aires para acelerar diálogos con distintos actores que están detrás del armado del nuevo espacio con eje en las provincias del norte del país.

En Innovación Federal, espacio donde se insertan los diputados de Sáenz, los salteños confluyen con misioneros, además del rionegrino Agustín Domingo, cuyo mandato culmina en diciembre, pero la pérdida se compensará con el fichaje de la neuquina Karina Maureira.

La idea -que ya está bastante avanzada- es captar a los tres tucumanos del bloque Independencia y a los cuatro catamarqueños que Jalil está a punto de retirar de UxP.

“Una opción distinta”

Según señaló la agencia Noticias Argentinas, también buscan seducir a diputados peronistas de provincias como La Rioja, San Juan y San Luis que están incómodos con la conducción kirchnerista que prima en el bloque de UxP.

“Está la posibilidad cierta de conformar el interbloque, pero no sabemos aún cuál es el número total de diputados que vamos a tener. Van a ser varios bloques porque cada provincia quiere mantener su identidad”, detallaron desde Innovación Federal.

En declaraciones radiales, el diputado nacional por Misiones, Alberto Arrúa, confirmó que están en tratativas para conformar un espacio más grande que Innovación Federal, con los gobernadores del Norte Grande.

“Nosotros tenemos que buscar una opción distinta a ser una oposición o un oficialismo. No estar de un lado ni del otro de la grieta sino un camino del medio. Apoyar los proyectos que sean buenos para las provincias y no hacerlo en los que no van a ayudarnos”, declaró el dirigente del Frente de la Concordia misionero.