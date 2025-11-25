El Gobierno avanza en la creación de la Policía Migratoria para profundizar la vigilancia de las fronteras

Se reemplazará a la Gendarmería en la cobertura de seguridad en las fronteras y a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) en aeropuertos para que queden bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

La ministra de Seguridad saliente Patricia Bullrich junto a su sucesora Alejandra Monteoliva. Foto: NA

Apenas unos meses después de que el presidente Javier Milei anunciara la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una suerte de FBI estadounidense, se conoció que el Gobierno avanzará con la creación de la Policía Migratoria, contemplada en la Ley de Migraciones.

El nuevo organismo reemplazará a la Gendarmería en la cobertura de seguridad en las fronteras y a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) en aeropuertos.

Efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval custodiaban las fronteras y vías navegables. Foto: NA

Se prevé que la Policía Migratoria estará integrada con efectivos de otras fuerzas que deberán ser capacitados para intensificar los controles en las fronteras. La idea es implementar también modificaciones en la Policía Federal Argentina (PFA) para lograr que la fuerza se dedique a profundizar la investigación criminal como planteó Javier Milei cuando anunció la creación del DFI junto a Bullrich.

La iniciativa, que cuenta con el visto bueno del presidente argentino, responde a la determinación de la administración libertaria de reforzar los controles en la frontera y regular el tránsito de personas y la inmigración en todo el territorio. Para tal objetivo, se dictarán capacitaciones de acción que permitan combatir en zonas de frontera las principales problemáticas como la trata de personas, el narcotráfico y el terrorismo.

Migraciones

La importancia de la Policía Migratoria

“Hace falta profesionalizar Migraciones”, sostuvieron fuentes del Gobierno a las que accedió NA, quienes también señalaron que “está la decisión política de crearla” para mejorar el control y los patrullajes en las fronteras, sobre todo lo relacionado con el ingreso de delincuentes y delitos como el contrabando. Por eso se está trabajando en “el diseño de la estructura, la dirección y el presupuesto”.

“Hay que hacerlo inmediatamente, es un cambio cultural. Se adecuará Migraciones que sigue en la órbita de Seguridad”, la cartera que pasó a estar a cargo de Alejandra Monteoliva ya que su jefa política, Patricia Bullrich, asumirá su banca en el Senado.

Y agregaron: “Lo lógico es que Migraciones controle los pasos si no es un desperdicio. Habría reasignación de recursos. La estructura administrativa ya está armada por Migraciones”.