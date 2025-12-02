Un diputado de Entre Ríos se unió al bloque oficialista y La Libertad Avanza es la primera minoría

Se trata de de Francisco Morchio, que se encontraba en el bloque de Encuentro Federal. De esta forma, el oficialismo suma 95 representantes contra los 94 del peronismo.

El diputado de Entre Ríos, Franciso Morchio, deja el bloque de Encuentro Federal para sumarse al oficialismo y, de esta forma, La Libertad Avanza es la primera minoría.

De esta forma, el bloque que representa al partido de Javier Milei se queda con 95 legisladores, superando a los 94 del peronismo.

El pedido para que Francisco Morchio salte al bloque oficialismo fue hecho por el gobernador Rogelio Frigerio, quien mantiene una cercanía con el Gobierno.

Esta conquista le permitirá no solamente reelegir con comodidad al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien logró afianzarse internamente luego de la victoria electoral de octubre, sino además designar al vicepresidente primero, que estaba en manos de la massista Cecilia Moreau (Unión por la Patria), y quien quedaría degradada a vicepresidenta segunda.

El nuevo mapa parlamentario

La ceremonia de jura de nuevos diputados nacionales, prevista para este miércoles a las 13, será un punto de quiebre que marcará un rediseño del equilibrio de poder, una reconfiguración de fuerzas en el tablero legislativo.

Este nuevo mapa del poder parlamentario, cuyo bosquejo inicial ya había empezado a dibujarse el 26 de octubre tras el resultado electoral, terminará de condensarse este miércoles, que inaugurará un nuevo sistema de pesos y contrapesos, con un escenario mucho más favorable a La Libertad Avanza que el que tuvo en los dos primeros años del Gobierno de Javier Milei.

El álbum de figuritas del nuevo Congreso estará compuesto por diputados que renovaron sus bancas, otros que retornan después de un tiempo y otro grupo importante de legisladores que harán su debut en la Cámara baja.