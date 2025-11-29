Continúa la sangría en el PRO: otro diputado se suma a La Libertad Avanza y una bullrichista ocupará el lugar que deja Silvia Lospennato

Luego del anuncio de traspaso de la santafesina Verónica Razzini, el diputado le confirmó su alejamiento a Cristian Ritondo. Además, la referente del PRO asumirá en la Legislatura porteña y será reemplazada por una persona cercana a la ministra de seguridad.

Alejandro Bongiovanni. Foto: X

Luego de oficializar el arribo de Verónica Razzini, La Libertad Avanza sumó a un nuevo legislador confirmando dos cosas: su importante presencia en Diputados, acercándose a la primera minoría, y la importante sangría que sufre el PRO.

En este caso, se trata de del santafesino Alejandro Bongiovanni, quien de esta manera se convierte en el integrante número 94 del bloque libertario.

Alejandro Bongiovanni. Foto: X

Autodefinido como abogado liberal, Bongiovanni terminó de definir su situación luego de varias demoras al confirmar su salida al jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo.

Otra alta para el oficialismo

Además, la diputada del PRO, Silvia Lospennato, comunicó que asumirá como legisladora porteña y será reemplazada en el Congreso por Lorena Petrovich, una ex funcionaria de Patricia Bullrich que asumirá por La Libertad Avanza.

Silvia Lospennato. Foto: NA/Claudio Fanchi.

La importancia de acercarse a la primera minoría se debe a que el bloque que lo obtenga se reservará el derecho de designar al vicepresidente primero de la Cámara, y además podrá tener mayoría de representantes en las comisiones de acuerdo al sistema de reparto proporcional D’Hont.