La mesa política del Gobierno vuelve a reunirse. Foto: prensa Gobierno.

La mesa política del oficialismo se reúne para ordenar la agenda parlamentaria de las sesiones ordinarias por lo que definirán qué proyectos van a enviar al Congreso en los próximos meses. “Algunos dirán que 90 paquetes de reformas estructurales en un año es excesivo, dictatorial, o lo que fuere. Frente a esto, yo quiero señalar lo siguiente: nuestra ambición reformista no puede ser entendida como una intentona por acumular poder. No es, ni nunca será, un ‘vamos por todo’”, sentenció Javier Milei.

Esta famosa mesa política está conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

La reunión se realiza en el marco de la vuelta de Javier Milei de su gira internacional y de la polémica generada por la denuncia a Adorni por llevar a su mujer Bettina Angeletti en el avión presidencial en su viaje oficial hacia Estados Unidos.

Qué discute el oficialismo

El oficialismo advierte que la sucesión de episodios que involucraron a Adorni y su esposa en el viaje junto a la comitiva presidencial y el posterior viaje en avión privado a Punta del Este, podrían acelerar decisiones políticas que se evaluaban para más adelante.

Karina Milei busca avanzar sobre áreas del Estado que estaban bajo la órbita de Santiago Caputo; la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Secretaría de Legal y Técnica y sectores vinculados al área de Transporte.

Karina Milei Foto: Presidencia

Dentro de la reconfiguración vigente, Sebastián Amerio fue designado como número dos de Justicia y Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de la cartera. Así, distintas fuentes interpretan que este cambio es parte de un recorte de la influencia política de Caputo dentro del Gobierno.

Milei busca mantener a Caputo como estratega político con menos control sobre las distintas áreas de gestión, mientras que algunas fuentes del entorno de Karina Milei hablan de la mínima coordinación entre ambos sectores.