Con vistas a la reforma laboral y el Presupuesto 2026: Diego Santilli suma apoyo en su reunión con Gustavo Valdés

El ministro del Interior continúa su gira política y se reunió con el gobernador de Corrientes para avanzar en la aprobación de la reforma laboral, la reforma impositiva y el Presupuesto 2026 en el Congreso.

Diego Santilli con Gustavo Valdés Foto: NA

Diego Santilli sigue juntándose con gobernadores y se reunió con Gustavo Valdés, mandatario de Corrientes, con el objetivo de conseguir apoyo para el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva. El oficialismo busca aprobar ambas iniciativas en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Desde que asumió su rol como Ministro del Interior, Santilli tiene una misión: recolectar los apoyos necesarios y negociar con los gobernadores del interior, con miras a aprobar dos proyectos fundamentales para el gobierno, la reforma laboral y la reforma impositiva.

Este lunes, en la casa de Gobierno, se encontró cara a cara con Valdés, quien se mostró dispuesto a establecer una agenda común de trabajo “orientada a generar condiciones de crecimiento y prosperidad en la provincia y a lo largo y ancho del país”.

Diego Santilli con Gustavo Valdés. Foto: NA

Dialogaron sobre el conjunto de reformas estructurales que impulsa el Presidente Javier Milei y coincidieron en la importancia de que el Congreso apruebe la Ley de Presupuesto 2026. Ambos resaltaron la vitalidad de “concretar la reforma impositiva y la la ley que propone una modernización laboral para la Argentina”.

La gira de Santilli con gobernadores

La reunión se enmarca en una larga gira que viene realizando el ex-pro desde que asumió las responsabilidades ministeriales. Su plan es juntarse, uno por uno, con los 20 gobernadores que firmaron el año pasado el “Pacto de Mayo”, y convencerlos de apoyar las iniciativas que el oficialismo envíe al poder legislativo.

La misión tomó más fuerza desde la victoria electoral del Gobierno el pasado 26 de octubre, donde gracias a los buenos resultados conseguidos, de los que Santilli fue parte fundamental encabezando la boleta en la Provincia de Buenos Aires, la fuerza libertaria amplió su presencia en ambas cámaras. Algunos funcionarios anhelan convertirse en primera minoría sumando bancas de aliados.

Diego Santilli, ministro de Interior. Foto: NA

Para continuar con el plan, el ministro tiene previsto recibir al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y al gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto. Los encuentros podrían darse el jueves y el viernes respectivamente.

Sin embargo, si Santilli desea completar el álbum de los 20 gobernadores, aún le falta conseguir las figuritas de Claudio Poggi y Maximiliano Pullaro, que podría ser la más difícil de encontrar. El santafesino ya anticipó que no tiene intenciones de concretar una reunión si no hay respuesta a los reclamos.

Si la administración de Javier Milei logra conciliar los consensos necesarios, podría aprobar tanto el Presupuesto 2026 y la reforma laboral durante el mes de diciembre, como así también el resto del temario en febrero.