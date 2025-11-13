Peter Lamelas afirmó estar listo para trabajar con “el pueblo argentino”

A través de un video en sus redes sociales, el embajador de Estados Unidos en Argentina indicó que “es un momento único” para el vínculo entre ambos países.

La reunión de Milei con el embajador de Estados Unidos Foto: Presidencia

Peter Lamelas habló en un video en sus redes sociales, que sirvió como su presentación en su cargo. El nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina se mostró junto a Stephanie, su esposa, y expresó entusiasmo por el comienzo de su gestión.

Previamente, el diplomático había sido recibido por Javier Milei en Casa Rosada, en el marco de la entrega de las credenciales para comenzar su labor.

El mensaje de Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina. Video: X.

“Nací en Cuba y mi familia llegó a los Estados Unidos buscando la libertad. Al igual que muchos argentinos, estoy profundamente orgulloso de mis raíces. Soy cubano de nacimiento y ciudadano de los Estados Unidos por la gracia de Dios“, indica en la primera parte del clip.

“Soy médico y durante mi vida siempre tuve un fuerte compromiso de cuidar a los demás, ya sea en una sala de emergencia o en la comunidad. Ese mismo sentido de servicio me ha llevado a apoyar causas que me importan mucho, causas de salud, incluyendo el tratamiento de cáncer pediátrico y rescate de perros y otros animales“, detalló Peter Lamelas en sus redes sociales.

Peter Lamelas y su esposa, Stephanie. Foto: Captura

Y destacó uno de sus grandes logros profesionales y personales: “Estoy orgulloso de mi esposa Stephanie y lo que logramos juntos: construir el grupo de clínicas de urgencia más grande en la Florida. Esa experiencia me enseñó la importancia de escuchar, de generar confianza, de trabajar en equipo para lograr resultados. Esas lecciones y habilidades van a ser mi guía como embajador de los Estados Unidos“.

El embajador destacó también que “la belleza de este país nos recuerda los lugares que más apreciamos en los Estados Unidos”.

“Este es un momento único para la relación entre los Estados Unidos y Argentina. Es un honor y un privilegio representar a mi país aquí. Estoy listo para trabajar con el gobierno argentino y, sobre todo, con el pueblo argentino para construir un futuro más seguro, más fuerte y más próspero. Esperamos recorrer toda Argentina, hacer nuevos amigos y vivir las increíbles tradiciones y cultura que amamos“, completó.

El encuentro de Lamelas con Milei se dio días atrás, del que también participó Pablo Quirno, flamante canciller, además de Heidi Gómez Rápalo, encargada de Negocios en Buenos Aires.

“Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana”, había expresado el embajador de Estados Unidos antes de su llegada al país.