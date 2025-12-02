Tres diputados abandonan Unión por la Patria y La Libertad Avanza se convierte en la primera minoría

Se trata de los representantes de Catamarca Fernanda Ávila, Sebastián Noblega y Fernando Monguillot, que actúan bajo el ala del gobernador Raúl Jalil. De esta manera, el oficialismo sumará 94 bancas, al igual que el peronismo.

Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

Tres diputados que responden al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunciaron que integrarán un bloque propio, por fuera de Unión por la Patria, por lo que La Libertad Avanza se convirtió en la primera minoría.

Se trata de los legisladores Fernanda Ávila, Sebastián Noblega y Fernando Monguillot, que conformarán “Elijo Catamarca”. De esta manera, el oficialismo sumará 94 bancas y el peronismo quedará con 93.

Diputados de Catamarca abandonan Unión por la Patria. Foto: Captura

“Hay unidad, pero sin los catamarqueños”, indicó una fuente a la agencia Noticias Argentinas, en el marco de la reunión del bloque peronista para definir a sus autoridades de cara a la sesión preparatoria de este miércoles.

Ávila, Nóblega y el electo Monguillot firmaron la carta enviada al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, en la cual indican que el segundo de ellos asumirá la presidencia de la nueva bancada.

En la comunicación, Nóblega informó formalmente la creación del bloque y solicitó que se proceda a su reconocimiento institucional dentro del cuerpo legislativo. “Sin otro particular, saludo a usted con la mayor consideración y respeto”, concluyó la misiva firmada por el diputado.

Cómo quedó el mapa legislativo

La Cámara de Diputados registró un giro político relevante luego de que un grupo de legisladores provinciales vinculados a un gobernador aliado al oficialismo decidiera reorganizar su esquema interno y conformar un nuevo bloque: inmediatamente pasó a integrarse a La Libertad Avanza..

La maniobra, que se venía negociando en silencio durante las últimas semanas, implicó el desdoblamiento de un bloque provincial que hasta el momento actuaba de manera autónoma.

Javier Milei en Santa Fe. Foto: REUTERS

Con la suma de estos diputados, La Libertad Avanza pasa a encabezar la representación numérica dentro de la Cámara Baja. la oposición, que había buscado retener la primera minoría para mantener capacidad de negociación en las comisiones, queda ahora relegado a la segunda posición.

Esta modificación tendrá impacto directo en la conformación de autoridades parlamentarias y en el reparto de espacios clave, especialmente de cara al tratamiento de proyectos económicos y reformas estructurales.