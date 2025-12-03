El desubicado comentario de un diputado sobre una nueva legisladora en el Congreso

La incómoda situación involucró al representante de la UCR, Gerardo Cipolini, y a su par de La Libertad Avanza, Rosario Goitia. Mirá el momento en la nota.

Gerardo Cipolini Foto: Captura de video.

Durante la jura de nuevos legisladores en el Congreso, Gerardo Cipolini, diputado de la UCR, tuvo un desafortunado comentario al expresar que la legisladora electa por Chaco, Rosario Goitia, estaba “buena”.

“Qué buena que está la peruca. Tremendo”, expresó Cipolini al momento de la jura de Goitia.

Desafortunado comentario de un diputado para una legisladora electa. Video: Gentileza Diputados TV.

Cipolini, que estaba a cargo de la sesión preparatoria por ser el diputado de mayor edad (82), habló por lo bajo mientras Goitía juraba en su cargo, lo que de todos modos no puedo evitar que la frase se filtrara por los micrófonos.

Rosario Goitia Foto: X

Repudio y respuesta

Luego, la vicepresidenta primera de la Cámara baja, Cecilia Moreau (Unión por la Patria) tomó la palabra para quejarse por la situación.

“El presidente provisional, el diputado Cipolini, comentó ‘qué buena que está’ y eso está en todos los medios de comunicación. Creo que las mujeres somos mucho más que un buen culo, que un cuerpo, somos cabeza, somos corazón, somos idea, somos coraje y somos perseverancia. Le pido con toda humildad que pida disculpas por esta declaración pública“, expresó.

Reclamo de Cecilia Moreau al desafortunado comentario de un diputado para una legisladora electa. Video: Gentileza Diputados TV.

Ante esto, el radical alegó que se trató de una operación de redes sociales que manipuló su propia voz con inteligencia artificial.

“No voy a pedir perdón por algo que no he dicho, de ninguna manera acepto esa imputación que algunos medios han levantado al aire. Soy un hombre grande, tengo hijas, nietas, de ninguna manera voy a permitir en un escenario respetuoso una expresión de este tipo”, aseguró.