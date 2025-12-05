Las cuatro agrupaciones políticas que fueron procesadas tras las PASO en 2023: el informe de la Cámara Nacional Electoral

La Cámara Nacional Electoral dejó firme el procesamiento a dirigentes de cuatro espacios políticos por “defraudación a la administración pública” y “falsedad ideológica”.

La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento de cuatro responsables de agrupaciones políticas por “defraudación a la administración pública” y “falsedad ideológica”. Los hechos se desarrollaron durante las PASO 2023.

La decisión, dictada el 4 de diciembre de 2025, alcanzó a dirigentes de los siguientes partidos políticos:

Justicia y Dignidad Patriótica

Proyecto Joven

Encuentro Republicano Federal

Esperanza del Pueblo.

Las agrupaciones no acreditaron el uso de los fondos estatales otorgados para campaña e impresión de boletas. Según la causa, la Dirección Nacional Electoral entregó a Proyecto Joven $352.050.020,32 y a Justicia y Dignidad Patriótica $124.224.124,30, montos que habrían sido desviados hacia fines distintos a los previstos por la legislación electoral.

Elecciones PASO 2023. Foto: NA.

El expediente también reveló que algunas de estas fuerzas incluyeron personas fallecidas en sus nóminas de precandidatos y que otras postulaciones habrían sido presentadas sin consentimiento.

El Tribunal sostuvo que los partidos son “auxiliares del Estado” y que su transparencia es indispensable para la vida democrática, señalando además que detectó un “singular modus operandi” vinculado a la proliferación de listas y posibles casos de malversación.

La Cámara recordó que ante hechos similares, dictó la Acordada CNE Nº 67/2023 para reforzar controles sobre la actividad real de las imprentas contratadas. El Tribunal remarcó que busca impedir maniobras fraudulentas de agrupaciones que procuran oficializar numerosas listas internas sin representatividad efectiva.