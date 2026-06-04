Tensión en el Senado por el cruce de Victoria Villarruel a Patricia Bullrich: “Hay que preguntarle a ella por qué nos somete a este descontrol”

La vicepresidenta cruzó a la senadora y se acrecentó la interna en el oficialismo. Foto: Noticias Argentinas

La interna dentro del oficialismo sumó un nuevo capítulo de tensión por los fuertes reproches que lanzó Victoria Villarruel contra la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La presidenta de la Cámara de Senadores responsabilizó de forma directa a la exministra de Seguridad por la desorganización en el tratamiento de los nombramientos judiciales y defendió su autonomía institucional tras los intentos del Gobierno de dar de baja la postulación de la jueza María Verónica Michelli.

Villarruel aclaró que los integrantes de la mesa de conducción recién conocieron la lista definitiva de expedientes 30 minutos antes del inicio de la actividad. “Hay que preguntarle a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza que nos somete a este descontrol Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco“, disparó

La funcionaria nacional minimizó los cuestionamientos sobre su reciente encuentro privado con la jueza Michelli y consideró oportuno mantener reuniones informativas con los aspirantes a la Justicia de la Nación. “La candidata Michelli me solicitó una reunión para conversar sobre su situación especial, yo no la conocía ni tampoco a su cuñado y fue lo que conversamos”, dijo.

Los colaboradores más cercanos a Villarruel salieron a respaldar su accionar frente a los ruidos políticos que causó el caso. El entorno íntimo de la vicepresidenta de la Nación remarcó que su conducta se ajustó de forma estricta a los reglamentos parlamentarios. Por este motivo, sus voceros explicaron que “respeta la institucionalidad. El pliego de Michelli tiene nueve firmas y ella no va a ir en contra de las mayorías del Senado”.

Por su parte. el jefe del bloque del Partido Justicialista, José Mayans, ventiló los detalles de las acaloradas discusiones que mantuvieron a puertas cerradas. El senador formoseño reveló que la propia Villarruel pidió dar curso al tratamiento del polémico nombramiento durante la reunión privada de Labor Parlamentaria, motivo por el cual el bloque del PJ ofreció formalmente “los dos tercios para que sea tratado hoy”.

El expediente de la jueza Michelli dividió las aguas en el Gobierno luego de conseguir un dictamen favorable con el apoyo del PRO, el radicalismo y los partidos provinciales. La decisión de la Casa Rosada de retirar la postulación generó mucha sorpresa en los pasillos del Congreso y los especialistas en leyes abrieron un fuerte debate técnico sobre si el presidente Javier Milei tiene facultades para frenar un pliego que ya está listo para votarse.

La rebelión de Patricia Bullrich contra la orden del Ejecutivo reavivó una larga lista de enfrentamientos personales entre las dos mujeres fuertes de la gestión de Milei. Las peleas entre ambas dirigentes comenzaron el mismo día de la jura de los nuevos senadores nacionales por las quejas de la exministra ante el límite de invitados para la ceremonia y la relación quedó resentida desde el momento en que la presidenta del Senado le negó la palabra en el recinto por un pacto político previo.