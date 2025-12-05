Paro nacional de ATE en rechazo a la reforma laboral: cuándo es y cómo funcionarán los servicios
El gremio estatal se mostró en contra de la propuesta del Gobierno y se movilizará en el Congreso.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con movilización al Congreso. Según expresó el secretario general, Rodolfo Aguiar, será contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno luego de que haya comenzado a girar el borrador de la legislación que ingresaría el próximo 10 de diciembre al Senado de la Nación.
“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”, dijo Aguiar.
En esa línea, continuó: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”.
Cabe resaltar que ATE es uno de los pocos sindicatos que concretó medidas de acción directa contra el proyecto de la reforma laboral. En paralelo, la CGT expuso públicamente su rechazo a algunos de los puntos tras la reunión en Casa Rosada a la que asistió Gerardo Martínez.
Cuándo es el paro nacional de ATE
La manifestación en contra de la reforma laboral será el próximo martes 9 de diciembre. Cabe resaltar que por el momento, ningún servicio se verá afectado por el paro nacional.
El pedido de ATE al gobierno de Milei
Pocos días atrás, trascendió que el Gobierno quiere reducir el empleo público hasta un 10%. En este contexto marcado también por la reforma laboral que ATE rechazó, se supo el pedido del gremio a través de un texto que resume los motivos de la convocatoria a huelga:
- Inmediata reapertura de las paritarias y aumento salarial para las y los estatales.
- No al desguace del Estado.
- Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.
- Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados
- Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la venta de inmuebles del Estado.
- Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos.
- Restitución de los fondos adeudados a las provincias.
- Rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.
- Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.