Paro nacional de ATE en rechazo a la reforma laboral: cuándo es y cómo funcionarán los servicios

El gremio estatal se mostró en contra de la propuesta del Gobierno y se movilizará en el Congreso.

Trabajadores estatales de ATE. Foto: @ateprensa

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con movilización al Congreso. Según expresó el secretario general, Rodolfo Aguiar, será contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno luego de que haya comenzado a girar el borrador de la legislación que ingresaría el próximo 10 de diciembre al Senado de la Nación.

“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”, dijo Aguiar.

Participó el gremio comandado por Rodolfo Aguiar. Foto: Twitter @Cesargarzon80

En esa línea, continuó: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”.

Cabe resaltar que ATE es uno de los pocos sindicatos que concretó medidas de acción directa contra el proyecto de la reforma laboral. En paralelo, la CGT expuso públicamente su rechazo a algunos de los puntos tras la reunión en Casa Rosada a la que asistió Gerardo Martínez.

Cuándo es el paro nacional de ATE

La manifestación en contra de la reforma laboral será el próximo martes 9 de diciembre. Cabe resaltar que por el momento, ningún servicio se verá afectado por el paro nacional.

El pedido de ATE al gobierno de Milei

Pocos días atrás, trascendió que el Gobierno quiere reducir el empleo público hasta un 10%. En este contexto marcado también por la reforma laboral que ATE rechazó, se supo el pedido del gremio a través de un texto que resume los motivos de la convocatoria a huelga: