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¿Qué ropa usar hoy en Tucumán? El pronóstico para este 10 de junio de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 10 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Suroeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sur 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sur 6 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 18°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 10 de junio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:05 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 10 de junio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 8 - 19 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 0 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Sur 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sur 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Sur 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Sur 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Sureste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Sur 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Oeste 0 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Noreste 1 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Noreste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Sureste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Sureste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Sureste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sur 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sur 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Suroeste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Suroeste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Sur 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Sur 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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