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¿Qué ropa usar hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 13 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 5°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 17 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 40 - 71 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 23 - 45 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 41 - 76 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 5°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:39
Puesta del sol17:33
Horas de luz7h 54m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:39 y se pone a las 17:33, dando aproximadamente 7h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 41 - 76 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 13 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 17 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 21 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 24 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 25 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 21 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 17 - 34 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 17 - 28 km/h 0% Cubierto
10:00 Noroeste 20 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 33 - 52 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 32 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 32 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Oeste 42 - 71 km/h 40% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 Oeste 41 - 71 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Oeste 43 - 71 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 40 - 71 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 39 - 65 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 36 - 63 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 32 - 59 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 27 - 53 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 23 - 45 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 19 - 37 km/h 0% Cielo despejado
24:00 -1° -1° Oeste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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