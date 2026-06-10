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¿Qué ropa usar hoy en Tierra del Fuego? El pronóstico para este 10 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 2°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (13 mm), el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nevada con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Aguanieve con cielo cubierto
Viento
Noreste 8 - 29 km/h
Lluvia
70% 0.3 cm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 18 - 49 km/h
Lluvia
90% 0.6 cm
Noche
Nevada con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 17 - 50 km/h
Lluvia
60% 0.7 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 20 - 61 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 13 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 2°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:53
Puesta del sol17:12
Horas de luz7h 19m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 10 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:53 y se pone a las 17:12, dando aproximadamente 7h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 13 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 10 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 20 - 61 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 8 - 27 km/h 30% 0.2 cm Aguanieve con cielo cubierto
09:00 Noreste 8 - 29 km/h 70% 0.3 cm Aguanieve con cielo cubierto
10:00 Noreste 5 - 29 km/h 90% 0.5 cm Aguanieve con cielo cubierto
11:00 Este 1 - 26 km/h 90% 0.7 cm Aguanieve con cielo cubierto
12:00 Noreste 0 - 17 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Sur 3 - 13 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Suroeste 5 - 15 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Suroeste 4 - 17 km/h 90% 2.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Suroeste 9 - 29 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Suroeste 18 - 49 km/h 90% 0.6 cm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Suroeste 20 - 61 km/h 90% 1 cm Nevada con cielo cubierto
19:00 Suroeste 19 - 57 km/h 90% 0.6 cm Nevada con cielo cubierto
20:00 Suroeste 18 - 53 km/h 70% 0.5 cm Nevada con cielo cubierto
21:00 Suroeste 17 - 53 km/h 70% 0.8 cm Nevada con cielo cubierto
22:00 Suroeste 17 - 50 km/h 60% 0.7 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 17 - 48 km/h 40% 0.5 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 15 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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