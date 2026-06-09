F-16: la razón por la que Argentina recibirá antes de tiempo seis nuevos cazas de combate

Los aviones F16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa.

El Gobierno nacional busca acelerar la modernización de la Fuerza Aérea Argentina con la incorporación anticipada de una nueva tanda de cazas F-16. Según trascendió desde sectores vinculados al oficialismo, las seis aeronaves previstas para este año arribarán al país durante septiembre, tres meses antes de lo establecido en el cronograma original acordado con Dinamarca.

La decisión permitirá duplicar la cantidad de aviones F-16 operativos en territorio argentino, que pasarán de seis a 12 unidades. Se trata de uno de los proyectos más importantes impulsados por la administración de Javier Milei en materia de defensa y reequipamiento militar.

Argentina aguarda por la llegada de nuevos aviones caza F-16. Foto: X @MinDefensa_Ar

Los nuevos cazas tendrán inicialmente como base de operaciones el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, donde también se encuentran las primeras aeronaves recibidas en diciembre de 2025. A futuro, el plan contempla trasladar la flota a la base aérea de Tandil, en Buenos Aires, donde se realizan obras de ampliación y modernización para albergar el sistema de armas.

¿Por qué llegarían antes los aviones caza F-16 a la Argentina?

La llegada anticipada de los aviones estaría vinculada, entre otros factores, al avance mostrado por los pilotos argentinos que actualmente se capacitan en Estados Unidos. El entrenamiento se desarrolla en la ciudad de Tucson, Arizona, bajo supervisión de la empresa canadiense Top Aces, contratada para preparar a las futuras tripulaciones de la Fuerza Aérea Argentina.

En las últimas semanas se conoció un nuevo hito dentro del programa de formación. Varios pilotos argentinos realizaron por primera vez vuelos en solitario a bordo de los F-16, una instancia considerada fundamental dentro del proceso de certificación operacional.

Las actividades forman parte del programa “Peace Condor”, diseñado para entrenar a los aviadores argentinos en todas las etapas necesarias para operar el sistema de armas de manera integral. El esquema incluye desde cursos básicos hasta capacitaciones avanzadas orientadas a la calificación de misión, liderazgo de formaciones y formación de instructores.

Especialistas en defensa destacan que completar un vuelo solo representa un paso clave en la adaptación a una aeronave de alta complejidad tecnológica. La experiencia permite verificar que el piloto puede operar el avión sin asistencia directa de un instructor y responder adecuadamente a diferentes situaciones de vuelo.

Por su parte, la Fuerza Aérea Argentina informó que los pilotos continúan avanzando en el plan de entrenamiento junto a Top Aces con el objetivo de alcanzar estándares internacionales de operación y formar a quienes luego transmitirán esos conocimientos a nuevas generaciones de aviadores militares.

Argentina quiere comprar helicópteros UH-60 Black Hawk

Mientras avanza la incorporación de los F-16, el Gobierno también mantiene negociaciones para reforzar otras capacidades estratégicas. Entre ellas se encuentran la posible compra de helicópteros UH-60 Black Hawk y la adquisición de aviones cisterna Boeing KC-135 Stratotanker, fundamentales para ampliar el alcance operativo de los cazas mediante el reabastecimiento de combustible en vuelo.

Los helicópteros UH-60 Black Hawk que quiere adquirir Argentina. Foto: Wikipedia.

En ese marco, autoridades de la Fuerza Aérea Argentina mantuvieron recientemente reuniones con altos mandos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF). Los encuentros estuvieron enfocados en fortalecer la cooperación bilateral, mejorar la interoperabilidad de los F-16 y avanzar en proyectos relacionados con entrenamiento, logística y sostenimiento de capacidades aéreas estratégicas.

La llegada de nuevas aeronaves y el avance en la capacitación de los pilotos consolidan una de las mayores transformaciones de la aviación militar argentina de las últimas décadas.