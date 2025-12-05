Javier Milei analiza viajar a Noruega entre el 9 y el 12 de diciembre: los motivos

El presidente argentino evalúa su agenda de cara a los próximos días y el destino podría ser Noruega. A qué evento podría ir el líder de La Libertad Avanza.

El presidente desembarcaría en territorio europeo entre el 9 y el 12 de diciembre Foto: TV Pública

Javier Milei proyecta una serie de compromisos para los próximos días en medio de una intensa agenda marcada por las reformas que quiere aprobar en el Congreso. El presidente argentino podría desembarcar en Noruega por un evento importante y viajaría entre el 9 y el 12 de diciembre.

Según se supo, el líder de La Libertad Avanza viajaría a Noruega para participar de la entrega de los Premio Nobel. El objetivo de Milei es participar el 10 de diciembre de la ceremonia y acompañar a la ganadora del premio Nobel de la Paz, la venezolana María Corina Machado.

Viaje a los Estados Unidos de Milei

Corina Machado fue galardonada el 10 de octubre con el Premio Nobel de la Paz “por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Según indicó Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Premio Nobel, Machado fue elegida por ser una “figura clave y unificadora” en una oposición política que estaba profundamente dividida y que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo.

Cabe recordar que Milei iba a viajar a Estados Unidos para presenciar el sorteo del Mundial 2026, pero finalmente no fue así. "El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC“, se limitó a decir el pasado 27 de noviembre en su cuenta oficial de Twitter.