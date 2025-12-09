El Consejo de Mayo se vuelve a reunir en Casa Rosada para trabajar en los detalles finales de informe que enviará al Congreso

El encuentro será este martes a las 13.30 y tendrá lugar en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Consejo de Mayo. Foto: Presidencia

El Consejo de Mayo volverá a reunirse con intención de ultimar los últimos detalles del informe final que enviarán al Congreso Nacional. Lo hará este martes a las 13.30 en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Por el momento no hay detalles del formato con el que presentarán la síntesis final del órgano de debate que se reunió una vez por mes desde junio con la intención de convertir en proyectos de ley los 10 puntos del Pacto de Mayo firmados en la provincia de Tucumán.

Con excepción de los ítems 5 y 9 (rediscusión por la distribución de los fondos coparticipables y la reforma previsional), que debido a su complejidad quedarán para más adelante, la administración libertaria busca concretar la presentación de las conclusiones finales que contemplarán las posturas de los sectores que se manifestaron en disidencia de algunos temas.

Javier Milei y los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. Foto: Presidencia

Qué se tratará en el Consejo de Mayo

De esta forma, con la oficialización de la convocatoria a sesiones extraordinarias del 10 de diciembre hasta el 30 del mismo mes, Casa Rosada trabaja para aprobar durante el verano el Presupuesto 2026, las reformas laborales y del Código Penal, la Ley de Glaciares y la iniciativa que apuesta a “blindar” el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit.

Sin embargo, un funcionario que participó en la confección de varios proyectos aclaró a la agencia Noticias Argentinas que lo tratado en el Consejo de Mayo no será “necesariamente” incluido en la prórroga veraniega de las sesiones. “Aunque hay temas compartidos, son dos cosas totalmente diferentes”, aclaró.

De esta manera, el ministro coordinador recibirá -por última vez en el 2025- al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; a la senadora nacional Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; al diputado nacional Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; a Gerardo Martínez, la CGT, y al presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Sesiones extraordinarias: qué proyectos se tratarán

Días atrás, Adorni confirmó en sus redes sociales: “En el día de hoy el Presidente de la Nación firmará el decreto convocando al Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre”.

Sesiones extraordinarias. Foto: NA

Además, informó cuáles serán los temas a tratar, entre los cuales destacó:

Presupuesto 2026

Inocencia Fiscal

Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria

Modernización laboral

Reforma del Código Penal

Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar

La estrategia de Javier Milei busca aprovechar el nuevo equilibrio parlamentario con su bloque y aliados como primera minoría para avanzar con una agenda ambiciosa de modificaciones estructurales.

Qué significa convocar a sesiones extraordinarias y por qué se recurre a ese mecanismo

Las sesiones extraordinarias son un instrumento del Poder Ejecutivo para hacer funcionar al Congreso fuera del calendario regular, que va del 1° de marzo al 30 de noviembre.

Este tipo de convocatoria permite al presidente fijar el temario específico que se debatirá, es decir, definir de antemano qué proyectos estarán en agenda, lo que acorta tiempos y reduce el margen de negociación que suele existir en sesiones ordinarias.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo ya consiguió dictamen mayoritario del Presupuesto 2026 en Comisión, lo que le permite pensar en su tratamiento con la nueva conformación tras los cambios legislativos. Al mismo tiempo, se espera que las reformas laboral, tributaria y penal ingresen al debate parlamentario en ese lapso, bajo la estrategia de avanzar antes de que comience 2026.