El guiño del Gobierno a la CGT tras el envío de la reforma laboral al Congreso: qué incluyó Milei en la negociación con el sindicato

Qué ganó y qué perdió la CGT en la negociación con el Gobierno por la reforma laboral que fue firmada hoy por el presidente Javier Milei.

El pedido de la CGT al Gobierno para la Reforma Laboral: las modificaciones en los aportes sindicales Foto: Noticias Argentinas

El Presidente firmó el proyecto de ley de “Modernización Laboral” para presentar en el Congreso luego de haber retrasado su confirmación dos días en medio de negociaciones con la CGT sobre el patrimonio de las asociaciones sindicales y su viaje a Oslo, Noruega, para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado. En el envío del documento al recinto, Javier Milei lanzó un guiño al gremio, cuyo representante en el Consejo de Mayo es Gerardo Martínez.

En principio, la Confederación General del Trabajo había pedido que se resguarden los trabajadores mayores de 30 años, por lo que los menores a esa edad sufrirían de flexibilización laboral con respecto al salario, las vacaciones, la jornada laboral y las indemnizaciones.

Ahora, la discusión se centró en la cuota sindical y su obligatoriedad o voluntariedad. Los resultados fueron la no modificación de la cuota solidaria a pedido de la CGT, aunque el trabajador deberá expresar su conformidad para la cuota sindical, sumado al aval de la Secretaría de Trabajo para ser efectivo.

Cómo quedó el proyecto

El texto final de la Ley de Modernización Laboral consta de 167 artículos. El artículo 137 de la ley sostiene: “Los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.

“A su vez, se deberá contar con resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, que lo autorice”, suma el documento que también permite que cualquiera de las partes del contrato puedan dejar sin efecto el acuerdo previo comunicándola a la otra con 30 días de anticipación.

El presidente busca crear los Fondos de Asistencia Laboral como “instrumentos destinados a favorecer el adecuado cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias por parte de los empleadores del sector privado”. Serán obligatorias, mensuales y del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al Subsistema de la Seguridad.

Sin embargo, las reformas sindicales troncales que eran esperadas no fueron incluidas en el proyecto y se espera que llegue otra ley para ello.

La firma de Milei a la reforma laboral

Milei firmó el proyecto de ley al regresar de Noruega por la entrega del Premio Nobel de La Paz a María Corina Machado y, en las próximas horas, llegará efectivamente al Congreso.

“El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización laboral que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación. El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”, escribió Manuel Adorni en su cuenta de la red social X.

Ya en el país, el libertario oficializó el envío de lo que denominan “modernización” laboral y designó a tres interlocutores como los voceros oficiales para defender y explicar la iniciativa.

Los elegidos son el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

La idea de la administración libertaria es que la reforma laboral ingrese por la Cámara de Senadores para iniciar el debate y así intentar conquistar la media sanción durante el mes de diciembre, en el marco de las sesiones extraordinarias que iniciaron el 10 y culminarán el 30 de este mes.