Cámara de Diputados: arrancó la sesión para tratar el Presupuesto 2026 y el Gobierno confía en una media sanción

Desde las 14 de este miércoles 17 de diciembre, comenzó una sesión en la Cámara Baja de la Cámara de Diputados para tratar el Presupuesto 2026 se estima que duraría 15 horas.

Se trata el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Foto: Captura de pantalla Cámára de Diputados

La sesión de la Cámara de Diputados comenzó a las 14 de este miércoles 17 de diciembre para el tratamiento del Presupuesto 2026. El oficialismo busca una media sanción del proyecto en medio de la apertura de las sesiones extraordinarias para discutir también la Ley de Inocencia Fiscal, la Reforma Laboral y Ley de Glaciares -estos últimos dos en la Cámara de Senadores-.

Previo al debate del proyecto del Presupuesto 2026, el diputado de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni pidió que la votación sea capítulo por capítulo y no por artículos, como pretendía la oposición. Finalmente, el oficialismo consiguió su primera victoria y estiman que la discusión llevará más de 15 horas.

De esta manera, La Libertad Avanza busca asegurar la eliminación de la Ley de Discapacidad y el financiamiento a universidades. Cabe resaltar que el único proyecto que corre algún riesgo de no ser aprobado este miércoles en el recinto es la ley que establece una regla fiscal rigurosa bajo amenaza de sanciones penales para los funcionarios que incumplan con el déficit cero: en caso de convertirse en ley, la Justicia podría anular la norma con planteos de presunta anticonstitucionalidad.