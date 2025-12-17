En busca de la media sanción del Presupuesto 2026: a qué hora comienza la sesión en Diputados

Este miércoles 17 de diciembre se llevará adelante una maratónica sesión en la Cámara Baja del Congreso.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: NA

El oficialismo enfrenta este miércoles 17 de diciembre una sesión muy importante en la Cámara de Diputados. El objetivo será conseguir la media sanción de los proyectos de Presupuesto 2026, además de la Ley de Inocencia Fiscal y la regla fiscal y monetaria.

A qué hora es la sesión en Diputados por el Presupuesto 2026

El horario pactado para la apertura del recinto es a las 14, en la primera sesión del periodo de sesiones extraordinarias decretadas por el Gobierno de la Nación.

Se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Foto: Noticias Argentinas

El tiempo fue mitigando las heridas que habían dejado los cierres electorales y el “robo” por goteo de diputados: el PRO volvió a ser el habitual socio que avala cada una de las iniciativas del Gobierno de Javier Milei y les puso el gancho a las tres iniciativas.

Lo mismo hicieron la UCR y el MID, que junto a la bancada amarilla conforman el flamante interbloque “Fuerzas del Cambio”, una suerte de revival de Cambiemos, con una presencia mucho más débil que la que supo tener en el pasado reciente.

Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan) completan el abanico de alianzas del oficialismo libertario.

Jura de diputados electos. Foto: NA

Este conglomerado capitaneado por La Libertad Avanza aportó 28 firmas para los dictámenes de mayoría del Presupuesto y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, y 44 firmas para el proyecto de Inocencia Fiscal.

El único proyecto que corre algún riesgo de no ser aprobado este miércoles en el recinto es la ley que establece una regla fiscal rigurosa bajo amenaza de sanciones penales para los funcionarios que incumplan con el déficit cero: en caso de convertirse en ley, la Justicia podría anular la norma con planteos de presunta anticonstitucionalidad.

Miradas opuestas por el debate del Presupuesto 2026

“Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”, esgrimió el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni en el plenario de comisiones conducido por Bertie Benegas Lynch.

Gabriel Bornoroni, diputado por La Libertad Avanza. Foto: NA

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias, el heterogéneo interbloque Unidos (cuya cabecera es Provincias Unidas) intentaba unificar una postura en torno a la abstención, aunque algunos diputados provenientes del PRO hacían fuerza para votar a favor del Presupuesto, algo que podría desencadenar un voto dividido.

“Si en el bloque algunos de los nuestros terminan votando a favor del Presupuesto, quizás algunos de nosotros votemos en contra para equilibrar”, reveló a esta agencia un diputado de Provincias Unidas que es proclive a unificar el voto en torno a la abstención.

En nombre de Unidos, Nicolás Massot fue el encargado de presentar un dictamen alternativo del Presupuesto, que entre otros elementos ratifica los fondos previstos en las leyes de financiamiento universitario, de emergencia pediátrica y de Discapacidad.

Nicolás Massot (NA)

En sentido opuesto, el oficialismo introdujo a último momento en el texto la derogación de estas dos leyes que habían sido votadas por la oposición con mayoría de dos tercios en dos oportunidades, la segunda vez para revertir el presidencial de Javier Milei.

Unión por la Patria, para no quedar entrampado en una postura de pasividad y permisividad frente al avance libertario, definió que para cada uno de los temas que planteara el oficialismo, el peronismo presentará una contrapropuesta superadora, aunque sea de manera testimonial.

“No queremos quedarnos solamente en el rechazo. Queremos dejar en evidencia que hay una alternativa a lo que muestra el Gobierno”, señaló un protagónico diputado nacional del principal bloque opositor en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño rechazó la propuesta oficial al denunciar que “no solamente reafirma la motosierra, la licuadora y el ajuste brutal contra la salud, la educación pública, los jubilados, sino que también plantea un ajuste aún mayor y un sometimiento a Estados Unidos”.