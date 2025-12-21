La ministra de Seguridad de la Nación designó a la nueva cúpula en la Policía Federal

Alejandra Monteoliva definió su primera conducción al frente de la Policía Federal Argentina, en una cúpula alineada con la gestión y la doctrina de su antecesora, Patricia Bullrich.

Alejandra Monteoliva, flamante ministra de Seguridad de la Nación. Foto: Captura de pantalla Oficina Presidencia

La flamante ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, seleccionó a su primera cúpula de la Policía Federal, con la ratificación de una mujer dentro de la plana mayor y con dos cambios.

También ratificó al comisario general Luis Rollé como jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) y al comisario general Mariano Giuffra como subjefe.

Los nombramientos quedaron oficializados por la Orden del Día Interna (ODI) 235 de la fuerza.

Cabe recordar que Alejandra Monteoliva asumió como ministra de Seguridad en reemplazo de la actual senadora Patricia Bullrich, hace poco más de dos semanas. En ese sentido, resaltó que “La ‘Doctrina Bullrich’ sigue más vigente que nunca”, en referencia a que su ejercicio seguirá encolumnado con la gestión anterior.

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a su sucesora Alejandra Monteoliva. Foto: NA

Los nombramientos de Monteoliva en la Policía Federal

Monteoliva estableció que la comisario mayor Mirna Edith Speranza siga en la Superintendencia de Seguridad de Estado. Es la única mujer en la plana mayor de la PFA, algo similar a lo que había ocurrido en 2024, donde había solo un cupo femenino.

El detalle de la nueva cúpula de la PFA está compuesto de la siguiente manera:

JEFE: comisario general Luis Rolle.

SUBJEFE: comisario general Mariano Giuffra.

Departamento Federal de Investigaciones: comisario general Pascual Bellizzi.

Departamento Federal de Coordinación: comisario general Marcelo Omar Farías.

Superintendencia de Investigaciones Federales: comisario mayor Martín Leonardo De Cristóbal.

Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico: comisario general Marcelo Oscar Laures.

Superintendencia de Seguridad de Estado: comisario mayor Mirna Edith Speranza.

Superintendencia de Agencias Federales de Investigación: comisario general Fausto Fernando Núñez.

Superintendencia de Operaciones Policiales: comisario general Carlos Vallini.

Superintendencia de Administración: comisario mayor Juan José Mingorance.

Superintendencia de Bienestar: comisario mayor Favio Adrián Fara.

Superintendencia Federal de Bomberos y Protección de Riesgos: comisario mayor Gustavo Alberto Núñez.

Superintendencia de Comunicaciones: comisario general Juan Manuel Beltrán.

Dirección General de Personal: comisario mayor Jorge Andrés Romero.

Dirección General de Asuntos Internos: comisario general Néstor Fabián Zoya.

Dirección General de Inteligencia Criminal: comisario general Carlos Luis Rodríguez Adrover.

Dirección General de Cooperación Policial Internacional (Interpol): comisario mayor Marcelo Fabián Chiappero.

Dirección General de Asuntos Jurídicos: comisario mayor Marcelo Julián Orlando.

Dirección General de Instrucción: comisario mayor Gonzalo Adrián Pelacchi.

Dirección General de Planeamiento y Evaluación: comisario general Pablo Bruni.

Las designaciones de la PFA de Alejandra Monteoliva. Foto: Noticias Argentinas

El detalle señala que el comisario mayor Juan José Mingorance reemplazó al comisario general Rubén Haidar en la Superintendencia de Administración, mientras que el comisario mayor Gustavo Alberto Núñez sustituyó al comisario mayor Mauricio Adrián Barrera en la Superintendencia Federal de Bomberos y Protección de Riesgos.