Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: destacan una evolución sin complicaciones

La ex presidenta fue intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada y continúa internada en el Sanatorio Otamendi, donde los médicos informaron que su evolución es favorable y sin complicaciones hasta el momento.

Cristina Fernández de Kirchner Foto: NA

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa presentando una evolución clínica favorable tras haber sido internada y sometida a una intervención quirúrgica el sábado pasado, a raíz de un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Así lo informó el Sanatorio Otamendi a través de un nuevo parte médico difundido en las últimas horas.

Nuevo parte médico de Cristina Kirchner. Foto: Infobae.

¿Qué dice el nuevo parte médico?

De acuerdo al comunicado, el establecimiento de salud precisó que “la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”.

El informe médico señaló además que la ex mandataria permanece bajo tratamiento antibiótico y con drenaje peritoneal, en el marco de una evolución considerada normal para este tipo de intervenciones. En ese sentido, se destacó que “la paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

Asimismo, desde el sanatorio indicaron que el equipo médico decidió sostener la internación hasta completar el tratamiento correspondiente, con el objetivo de garantizar una recuperación adecuada y monitorear de manera constante su estado general. Según se consignó en el parte oficial, “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”.

El comunicado lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, la doctora Marisa Lanfrandoni, y ratifica que la evolución de la ex presidenta se desarrolla dentro de los parámetros esperados, sin que hasta el momento se hayan registrado complicaciones adicionales.