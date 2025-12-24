El mensaje de Mauricio Macri para esta Navidad con un guiño a Milei: “Política no es solo ganar elecciones, es transformar la vida de la gente”

El expresidente y actual líder del PRO publicó un video en sus redes sociales en vísperas de la Navidad 2025. El mensaje de Macri con un guiño al año político de La Libertad Avanza.

Mauricio Macri. Foto: NA

Mauricio Macri aprovechó el cierre de año para hacer público su balance y enviar un mensaje al Gobierno nacional sin hacer mención directa a Javier Milei. El expresidente publicó un video en su cuenta oficial de Instagram de cara a los festejos de Navidad, sostuvo que “política no es solo ganar las elecciones, es transformar la vida de la gente” y dejó un mensaje a los argentinos.

“Cuando un año se termina, todos miramos para atrás. Recordamos lo que hicimos bien, lo que aprendimos y lo que nos tocó enfrentar. Y entendemos algo esencial: la política no es solo ganar elecciones, es transformar la vida de la gente”, soltó en un contexto marcado por el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre.

El expresidente envió un guiño a Milei y todo el arco político.

“En cada provincia y en cada ciudad donde gobernamos se confirmó una certeza: cuando el PRO gestiona, las cosas cambian. Porque gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar”, expresó el presidente del PRO. El video publicado incluye imágenes de los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; los flamantes diputados Alejandro Finocchiaro y María Florencia De Sensi; la legisladora porteña Silvia Lospennato; y la referente del espacio amarillo, María Eugenia Vidal.

Sin embargo, no hay retratos de Cristian Ritondo y Diego Santilli, quienes tienen mejor vínculo con la Casa Rosada. “Este año también tuvo momentos difíciles que nos obligaron a pensar, a revisar y a aprender. Y ese aprendizaje nos recordó algo central: los cambios profundos no se construyen sin obstáculos, y los equipos que creen en el cambio no se quiebran, se fortalecen”, añadió.

En la última parte del video, Mauricio Macri dijo que el compromiso del espacio amarillo “no es con un resultado electoral, sino con cada argentino que espera un Estado que funcione y una oportunidad para crecer. Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí vamos a seguir: del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor”.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

“Que este fin de año nos encuentre unidos y orgullosos de lo que logramos, pero sobre todo mirando hacia adelante. Todo lo construido nos proyecta hacia un futuro más desafiante y lleno de oportunidades”, subrayó. Y concluyó: “Lo que viene nos entusiasma. Sigamos cambiando la Argentina, juntos”.