Patricia Bullrich lanzó un mensaje en vísperas de la Navidad 2025: “Fue un año de grandes decisiones”

La actual senadora y exministra de Seguridad de la Nación utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje navideño.

La senadora envió un mensaje en vísperas de la Navidad. Foto: Captura de pantalla Twitter de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich envió un mensaje en vísperas de la Navidad para hacer un balance del año político del Gobierno. Al igual que Javier Milei y otros referentes de La Libertad Avanza, la senadora y exministra de Seguridad utilizó sus redes sociales y consideró que fue “un año de grandes decisiones” en la antesala de la sesión de la Cámara de Senadores del viernes 26 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026.

“Que estas celebraciones nos encuentren unidos y mirando al futuro. Fue un año de grandes decisiones y de mucho trabajo para cambiar la Argentina. Sigamos adelante, sin aflojar, haciendo de la Argentina el país que sabemos que puede ser”, expresó Bullrich.

“Nos han acompañado todo el año, nos han dado la posibilidad de hacer cambios que nunca tuvo la Argentina. Lo mejor está por venir”, señaló la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. Cabe resaltar que el Senado se encamina a convertir en ley el proyecto de Presupuesto 2026 y el de Inocencia Fiscal.

En la misma línea, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en el que prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión. “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, dijo el mandatario en el video que utilizó para celebrar Noche Buena y Navidad.