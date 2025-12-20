El Gobierno detectó 180 mil certificados de discapacidad activos a nombre de personas fallecidas

Tras una revisión interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en conjunto con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Los detalles.

Agencia Nacional de Discapacidad. Fuente: ANDIS

A raíz de una revisión interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en conjunto con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el Gobierno identificó que alrededor de 180 mil casos de usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) corresponden a personas que figuran como fallecidas, aunque sus documentos estaban activos para recibir beneficios del Estado.

La detección de estas inconsistencias surgió en el marco de una auditoría profunda al organismo, impulsada luego de la polémica generada en torno al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, a partir de audios en los que se mencionaba un supuesto circuito de pedido de coimas. El hallazgo se validó cruzando los datos de los certificados con las bases de RENAPER para constatar la condición de las personas registradas.

En ese contexto, el interventor de ANDIS, Alejandro Vilches, quien fue designado tras la salida de Spagnuolo, ordenó la baja de los certificados observados y, según fuentes oficiales, en Casa Rosada también se evalúa la posibilidad de judicializar a quienes habrían percibido beneficios a través de esos certificados de discapacidad, así como a los prestadores implicados en las maniobras.

Desde el Ejecutivo señalaron que “es lisa y llanamente una estafa al Estado” en referencia a los casos detectados. Además, indicaron que “se van a cotejar los datos de los fallecidos con los prestadores” y que una de las propuestas en estudio es avanzar legalmente contra quienes estuvieron vinculados con estas irregularidades.

Qué es el Certificado Único de Discapacidad

El CUD es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad de una persona y habilita el acceso a diferentes prestaciones estatales, entre ellas servicios de salud o transporte gratuito. Su emisión depende de una evaluación de la Junta Interdisciplinaria correspondiente.

Este hallazgo forma parte de una serie de revisiones que motivaron la auditoría integral de ANDIS iniciada en agosto 2025, que incluyó también la revisión de contratos y otros procedimientos internos tras la salida del ex funcionario y la controversia que lo rodeó. Según fuentes consultadas, los resultados finales de este proceso podrían ser oficializados hacia fines del primer trimestre de 2026.