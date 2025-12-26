Qué pasa si el Gobierno no logra evitar cambios en el Presupuesto 2026: el plan B de cara al cierre del año

En medio de la sesión en el Senado de este viernes 26 de diciembre, el Ejecutivo planea aprobar el proyecto de ley del Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal.

Pasadas las 12 del mediodía del viernes 26 de diciembre, comenzó la sesión extraordinaria para tratar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en la Cámara de Senadores. El Gobierno garantiza contar con los respaldos necesarios para aprobarlo sin cambios, aunque tiene en mente un plan B en caso de que los cálculos fallen.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza contaría con los votos para la media sanción restante, luego de que la conquistada en la Cámara de Diputados, pero se mantienen en alerta por el artículo 30 referido al financiamiento docente y de la ciencia. Un importante funcionario reveló que, por estas horas, el oficialismo tiende puentes con el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), que tiene como protagonistas a Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, para conseguir los números que eviten instrumentar cambios en el articulado, lo que obligaría a volver a tratar el proyecto en Diputados.

“Estamos conversando, creemos que vamos a llegar a buen puerto”, confesaron. Otro de los sectores que opone resistencia es el peronismo, que comanda José Mayans, sector que cuestiona también el artículo 12 sobre los fondos para universidades nacionales. En esta oportunidad, la estrategia no se replica. “No hablamos más del peronismo. Se oponen a todo por oponer”, se sinceraron en Balcarce 50.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

La mesa chica que rodea al presidente Javier Milei se mantiene optimista y cree que finalmente se cumplirá con la voluntad expresa del mandatario, pero ante un eventual cambio de planes, tienen en mente la chance de sesionar el próximo martes 6 de enero en Diputados si es que hay cambios en el proyecto.

Este cronograma se definirá en función de lo acontecido en el reciento durante la jornada del 26 de diciembre. Pese a la alternativa, hay quienes plantean que no será necesaria. “No debiera. Hay consenso para que salga sin modificaciones”, sintetizó una importante voz con acceso al despacho presidencial.