La importancia de la relación entre Javier Milei y Donald Trump en 2026: del motor electoral al pendiente acuerdo comercial

En un 2025 donde la relación entre Estados Unidos y Argentina rememoró los alineamientos estratégicos propios de la década de 1990, el único casillero que aún no se completó fue el del acuerdo comercial.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

Aunque el 2025 termina con un balance positivo para la relación estrecha entre el presidente argentino, Javier Milei, y su par de Estados Unidos, Donald Trump, aún queda una asignatura pendiente de peso sobre el cierre del año: el anunciado acuerdo comercial bilateral.

A pesar del anuncio a cargo de la administración de Trump en noviembre pasado, la firma del documento no logró materializarse en 2025: “El acuerdo con Estados Unidos está prácticamente cerrado. Lo que estamos esperando es una definición de agendas para la firma y para lograr una fecha de firma y terminar”, aseguró días atrás el canciller Pablo Quirno.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

El entendimiento incluye reducción de aranceles, eliminación de barreras, propiedad intelectual y alineación de estándares.

Argentina y Estados Unidos, aliados por Milei y Trump

En momentos de volatilidad cambiaria antes de las elecciones, el vínculo entre los presidentes de Argentina y Estados Unidos funcionó como el principal activo político del Gobierno para controlar el escenario y llegar con relativa tranquilidad al día de los comicios. Para el oficialismo, ese respaldo explícito de Washington fue la “llave” que permitió atravesar las semanas de mayor incertidumbre financiera antes de las legislativas.

En un gesto de auxilio financiero inédito, el Tesoro de Estados Unidos intervino directamente mediante la compra de pesos argentinos, haciéndose famoso en el país el nombre de Scott Bessent. Esa maniobra -con la que EE.UU. ganó dinero- fue fundamental para neutralizar las corridas cambiarias y estabilizar el dólar en la antesala electoral, quitándole presión a los candidatos oficialistas.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

Ese alineamiento estratégico, reforzado por una intensa agenda internacional del Presidente, incluyó catorce viajes de Javier Milei a Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario argentino generó sorpresa en Washington al cancelar su 15° visita prevista para principios de diciembre. El presidente decidió no asistir al sorteo del Mundial 2026, una cita donde se esperaba una foto de alto impacto junto a Trump que, finalmente, quedó trunca, en medio de su enfrentamiento con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Sin acuerdo y con esa última foto trunca cerró el 2025 de la relación con Trump, que para el próximo año profundizarse con la firma efectiva del acuerdo comercial.