Tras el tratamiento de la reforma laboral, el Gobierno proyecta en la legislación del trabajo rural: los detalles

Luego de que el proyecto de reforma laboral comenzara su tratamiento en el Congreso, el Gobierno anticipó que dará un paso adicional en materia laboral con una iniciativa específica para el sector rural. La renovación normativa busca complementar la reforma general con una legislación puntual que responda a las particularidades de los trabajadores del agro, según adelantó el senador nacional Joaquín Benegas Lynch, integrante del bloque de La Libertad Avanza y de la Comisión de Trabajo en el Senado.

Benegas Lynch, que representa a Entre Ríos, explicó que el objetivo oficial es abordar “una nueva ley de trabajo agrario” que sea parte de los cambios impulsados por la reforma laboral y que contemple las condiciones propias de la actividad rural. «Será para hacer algo más puntual en la reforma de la normativa», señaló, y aclaró que avanzar en esta dirección dependerá de la sanción del proyecto general de reforma laboral, cuya discusión en el recinto está prevista para febrero.

En diálogo con Infobae, el legislador remarcó que ya comenzaron a “tender puentes” con actores del sector productivo para diseñar el nuevo marco legal. “Generamos reuniones con la Cámara de medianas empresas y con la Federación de exportadores citrícolas, entre otras. El intercambio fue espectacular. De hecho, gracias a esto se incorporaron artículos”, dijo.

El plan apunta a flexibilizar y actualizar la normativa laboral aplicable al trabajo rural, con foco en reducir la informalidad y adaptar las reglas a diversas realidades provinciales y productivas. Benegas Lynch destacó la preocupación del oficialismo por la elevada tasa de empleo no registrado en Argentina, que supera el 40% de la mano de obra total, motivo por el cual entiende que las nuevas regulaciones podrían facilitar la formalización de puestos en el agro.

Aunque la iniciativa aún está en sus etapas preliminares, el avance normativo sobre el trabajo rural se da en un contexto en que el Gobierno ya extendió por decreto algunas medidas vinculadas a la inclusión laboral en ese sector. En octubre pasado, la administración de Javier Milei prorrogó la vigencia del Decreto N° 514/2021, que promueve el trabajo registrado y mantiene la compatibilidad entre planes sociales y empleo rural temporario, medida que se extendió por un año a partir de septiembre de 2025.

Los sectores involucrados, desde productores hasta representantes de trabajadores rurales, habían valorado positivamente esa prórroga por su impacto en mejorar ingresos y condiciones de vida en las economías regionales. Ahora la intención oficial es que el futuro cambio legal enfrente de manera más integral las particularidades del trabajo temporario, estacional y agrario dentro de la reforma laboral más amplia que impulsa el Poder Ejecutivo.