Cierre de ANDIS, compra de helicópteros y vouchers educativos: así fue la batería de anuncios de Adorni en la última conferencia del 2025

El Gobierno oficializó una serie de medidas de cara a 2026 a través de su jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien brindó la última conferencia de prensa del año en horas de la mañana de este martes 30 de diciembre.

El jefe de Gabinete brindó una batería de anuncios. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

Manuel Adorni encabezó la última conferencia del 2025 durante la mañana de este martes 30 de diciembre. El jefe de Gabinete realizó una serie de anuncios que marcarán la postura del Gobierno durante 2025: habló de la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal y el Presupuesto 2026 en el Senado, rechazó el fallo de la Justicia en contra del Ejecutivo por el protocolo antipiquetes, comunicó el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la compra de helicópteros y detalló cómo funcionarán los vouchers educativos, entre otras cosas.

En la primera parte de la conferencia, Adorni aprovechó para profundizar en la Ley de inocencia Fiscal y Presupuesto 2026 aprobadas en el Congreso y explicó la importancia de su aprobación, según el Gobierno. “Son probablemente las más importantes de la historia argentina reciente. Es el primer presupuesto aprobado con déficit cero y sin estar en default. Que el mismo haya sido aprobado implica un nuevo paradigma para la gestión de lo público en nuestro país”, sostuvo.

Sin dudas que el anuncio de la jornada fue la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según indicó Adorni, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones. Con respecto a las pensiones por discapacidad, el jefe de Gabinete dijo que no se modificarán y los beneficiarios seguirán cobrándola.

Votación del Presupuesto 2026 en el Senado. Foto: Captura de video.

En un pasaje de la conferencia de prensa, apuntó contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires comandado por Axel Kicillof: dijo que tiene deuda con hospitales SAMIC, que fueron creados como entes interjurisdiccionales financiados por la Nación y las provincias. De acuerdo al relevamiento hecho por el Ejecutivo, la Provincia tiene una deuda total de $507.064.000 entre el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, Hospital René Favaloro en Rafael Castillo, Hospital El Cruce de Florencio Varela y el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría. Paralelo a este cuestionamiento, celebró los 944 procesos de donaciones y trasplantes de órganos en Argentina: 145 se hicieron en el Hospital Garrahan.

Por otra parte, Adorni anunció que los planes sociales se transformarán en vouchers educativos para capacitaciones: 900.000 beneficiarios del plan Volver al Trabajo se capacitarán para sostenerlo a través de cursos de oficio en un convenio realizado con empresas privadas, como Sinteplast, Mercado Libre, Arcos Dorados y Quilmes.

Tras su viaje a Oslo, el Presidente envió el proyecto de ley al Poder Legislativo. Foto: NA

También comunicó que el Gobierno comprará cuatro helicópteros AW109 mediante el Banco de Crédito Agrícola Francés. Esta adquisición será con el objetivo de mejorar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales de Argentina mediante el Ministerio de Defensa.

En uno de los últimos pasajes de la conferencia, habló del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos sellado entre Milei y Trump. “Los acuerdos son muy laboriosos, llevan tiempo. Entendemos que en cualquier momento vamos a conocerlo. No podemos dar precisiones porque no las tenemos. Los equipos siguen intercambiando información y cuestiones que hacen a la parte técnica del acuerdo”, se limitó a decir