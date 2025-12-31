“Una falla en instalaciones bajo responsabilidad de Edesur”: el comunicado del Gobierno tras el apagón en el AMBA

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) siguió de cerca el corte de luz masivo, que afectó a casi un millón de usuarios.

Gran apagón en el AMBA. Foto: X @JuaniAyoroaOK

En el AMBA, la distribución de la energía eléctrica es competencia directa del Gobierno nacional y está a cargo de Edenor y Edesur, bajo la supervisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). En ese marco, se afirmó que el corte de luz fue monitoreado en tiempo real y que se constató una red fuertemente exigida, con muy poco margen de operación.

“Durante el seguimiento en tiempo real del evento, el ENRE detectó una cantidad significativa de cables operando por encima del 100% de su potencia nominal, así como transformadores con niveles de cargabilidad alarmantes, lo que evidencia una red altamente exigida y con escaso margen operativo”, indicaron.

Edesur sufrió un corte de luz masivo. Foto: NA

Y recalcaron: “Se trata de una falla en instalaciones bajo responsabilidad de Edesur, en un contexto de infraestructura muy tensionada, que refuerza la necesidad de las exigencias y controles que el regulador viene realizando sobre la distribuidora".

En pleno apagón, confirman aumento superior al 2% en Edenor y Edesur para enero

El Gobierno nacional confirmó los cuadros tarifarios de luz que empezarán a regir en enero, con un aumento del 2,31% para Edenor y 2,24% para Edesur, en pleno apagón del servicio en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El incremento en el Costo Propio de Distribución (CPD) que las empresas trasladarán a los usuarios en el primer mes del 2026 se formalizó mediante las Resoluciones 841 y 842/2025, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.

Edesur, empresa privada de distribución de energía eléctrica de la República Argentina. Foto: NA

En las normativas, se explicó que el ajuste surgió de la aplicación mensual de la fórmula de indexación prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE 304/2025, en base a la premisa de garantizar que la remuneración de la distribuidora conserve su valor real en cinco años.

Para calcular la actualización, se toman las variaciones del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que en noviembre fueron del 1,59% y 2,47%, respectivamente.

La fórmula de ajuste pondera en un 67% el IPIM y en un 33% el IPC, resultando así un aumento del 1,88% en el CPD de la distribuidora antes de la actualización completa. Al incorporar el costo total, en enero el CPD de Edenor sube 2,31% respecto a diciembre y el de Edesur trepa 2,24% en relación al valor del mes previo.