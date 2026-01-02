Descanso en el Gobierno: qué pasará con las vacaciones de Milei y qué le ordenó a su Gabinete de cara al verano 2026

En el arranque del 2026 y en pleno verano, Javier Milei tomó una firme decisión con respecto a sus vacaciones y se supo cuál fue la orden hacia su Gabinete.

El presidente decidió qué hará durante el verano 2026. Foto: Teleshow

Javier Milei tomó una decisión en medio del arranque del 2026: no se tomará vacaciones formales y mantendrá su actividad de Gobierno desde la Quinta de Olivos, incluso en enero, mes tradicional de receso en la política argentina. Según confirmaron fuentes oficiales, continuará con su agenda laboral sin interrupciones, concentrando buena parte de sus tareas en la residencia presidencial y trasladándose a la Casa Rosada solo para compromisos puntuales o reuniones planificadas. Esta postura se alinea con su estilo de gestión enfocado en la continuidad de la actividad pública y se supo lo que le ordenó el presidente a su Gabinete.

El Poder Ejecutivo habilitó un breve receso para parte de su Gabinete de ministros y funcionarios, en un esquema de actividad reducida durante enero que incluye días de descanso para algunos miembros de la administración. Voceros de Presidencia señalaron que en enero no se prevén reuniones formales de Gabinete ni de la Mesa Política y que la gestión se encuentra en un período de menor intensidad en contraste con los dos primeros veranos de la gestión, cuando Milei impulsó una agenda muy activa desde el comienzo del año.

Javier Milei junto a su gabinete en el asado en la Quinta de Olivos. Foto: Redes sociales

En particular, se señaló que la agenda más relevante del Gobierno se trasladará al Congreso Nacional a partir del 2 de febrero, cuando se espera el inicio del debate de las reformas tributaria y laboral consideradas estratégicas para la segunda etapa del mandato. Por ello, la decisión de flexibilizar parcialmente la rutina de trabajo para el Gabinete responde a la necesidad de estructurar las negociaciones político-parlamentarias y dar margen para el descanso de algunos funcionarios antes de retomar las discusiones legislativas claves.

Entre los integrantes del Gabinete que aprovecharán el receso tras las fiestas, algunos planifican días de descanso breves o viajes oficiales que combinan actividad y descanso, mientras que otros mantendrán vínculos de trabajo aun en esta etapa. Por ejemplo, se mencionó que varios ministros viajarán al exterior con actividades académicas o institucionales, como parte de sus funciones, sin desligarse completamente de la gestión.

El presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: REUTERS

El único viaje de Milei durante enero 2026

El presidente Milei no solo no se tomará vacaciones, sino que tampoco utilizará la residencia de Chapadmalal durante este verano: ni él ni su hermana y secretaria general de la Presidencia tienen planes de hacerlo. El único viaje internacional del mandatario previsto para este mes es su participación como expositor en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, programado entre el 18 y 19 de enero, donde representará al país ante líderes económicos y políticos globales.

La reducción en la actividad oficial para parte del Gabinete también marca una diferenciación con otros sectores del Ejecutivo que mantendrán contacto con la gestión a pesar del descanso estival. Esta combinación de receso parcial y continuidad operativa busca permitir cierto alivio físico y logístico tras un año de intensa dinámica legislativa y administrativa, al tiempo que prepara al equipo para el desafío de las sesiones parlamentarias de 2026.