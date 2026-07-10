El primer tren de hidrógeno para vías estrechas: promete eliminar más de 2000 toneladas de dióxido de carbono al año

El primer tren de hidrógeno para vías estrechas del mundo, fabricado por la empresa suiza Stadler. Foto: Stadler

Europa acaba de dar un histórico paso hacia la movilidad ferroviaria libre de emisiones. El fabricante suizo Stadler presentó oficialmente el primer tren de vía estrecha impulsado por hidrógeno del mundo, una innovación que podría transformar el futuro de miles de kilómetros de líneas regionales que hasta ahora enfrentaban enormes dificultades para abandonar los combustibles fósiles.

El desarrollo fue concebido específicamente para operar en la isla italiana de Cerdeña, donde una red ferroviaria heredada del siglo XIX plantea desafíos técnicos únicos. El proyecto prevé la incorporación inicial de 10 unidades que comenzarán a prestar servicio regular de pasajeros a partir de 2028, marcando un antes y un después en la aplicación de tecnologías limpias sobre infraestructuras históricas.

Un tren diseñado para superar las limitaciones de las vías históricas

Durante décadas, la electrificación mediante catenarias fue considerada la principal alternativa para reducir las emisiones del transporte ferroviario. Sin embargo, en muchas regiones rurales y de baja densidad poblacional, los elevados costos de instalación y mantenimiento de esta infraestructura resultan difíciles de justificar.

El proyecto prevé la incorporación inicial de 10 unidades que comenzarán a prestar servicio a partir de 2028. Foto: Stadler

Las restricciones de peso por eje en la red sarda obligaron a los ingenieros a diseñar una estructura completamente inédita, fabricada en aluminio ultraligero. La solución también incluyó una configuración innovadora para el almacenamiento del combustible: en lugar de ubicar los pesados tanques de hidrógeno sobre el techo, como ocurre en otros modelos, fueron concentrados en un vagón central especialmente diseñado para distribuir mejor las cargas.

Cómo funciona el sistema ferroviario impulsado por hidrógeno verde

La energía necesaria para la propulsión será generada a través de pilas de combustible alimentadas con hidrógeno producido mediante plantas solares. De esta manera, el sistema aspira a ofrecer una cadena energética prácticamente libre de emisiones, consolidando una alternativa sostenible para líneas regionales que hasta ahora dependían de locomotoras diésel.

El primer tren de hidrógeno permitirá evitar la emisión de más de 2.100 toneladas de dióxido de carbono por año. Foto: Stadler

Según las estimaciones oficiales, el sistema permitirá evitar la emisión de más de 2.100 toneladas de dióxido de carbono por año. A ello se sumará una reducción significativa de la contaminación acústica y de las vibraciones que suelen generar los motores diésel tradicionales, mejorando tanto la experiencia de viaje como la calidad de vida de las comunidades ubicadas junto a las vías.

Cerdeña busca reemplazar progresivamente las locomotoras diésel

Las autoridades regionales consideran que el proyecto forma parte de una estrategia integral de descarbonización del transporte público. La llegada de los nuevos trenes permitirá iniciar el reemplazo gradual de las actuales formaciones diésel que prestan servicio en distintos corredores de la isla.

Las autoridades de Cerdeña consideran que el proyecto es una estrategia de descarbonización del transporte público. Foto: Lonely Planet.

Además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la tecnología ofrece ventajas operativas y ambientales relevantes para zonas turísticas y áreas urbanas sensibles al ruido. La menor contaminación sonora podría convertirse en uno de los beneficios más visibles para los pasajeros y residentes.

Europa observa una tecnología que podría transformar miles de kilómetros de vías

La relevancia del avance trasciende las fronteras italianas. No obstante, países que cuentan con trazados antiguos o redes ferroviarias complejas observan con atención el experimento sardo, que podría convertirse en un laboratorio tecnológico clave para evaluar la viabilidad del hidrógeno en contextos donde la electrificación convencional resulta poco práctica o demasiado costosa.

La combinación de hidrógeno verde, infraestructura histórica adaptada y tecnología de última generación ofrece una solución prometedora para descarbonizar corredores regionales que durante años parecían condenados a seguir dependiendo del diésel. El éxito de la experiencia en Cerdeña podría redefinir el futuro de las conexiones de corta y mediana distancia y acelerar una de las mayores transformaciones ecológicas en la historia del ferrocarril.