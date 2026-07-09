El doloroso mensaje de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino hallado sin vida tras el terremoto en Venezuela

El doloroso mensaje de la madre de Lucas Gámez, el niño argentino que murió en Venezuela. Foto: Instagram @blanmartinezc

Blanca Martínez, madre de Lucas Gámez, el niño argentino que murió tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, expresó su profundo dolor en una emotiva publicación en redes sociales luego de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de su hijo entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira.

El pequeño fue encontrado sin vida junto a sus abuelos después de dos semanas de intensa búsqueda en la zona más afectada por los sismos. La noticia puso fin a una angustiante espera para su familia, que permaneció en el lugar de la tragedia desde el primer día acompañando las tareas de rescate.

El desgarrador mensaje de Blanca Martínez tras la muerte de su hijo

A través de su cuenta de Instagram, Martínez compartió una fotografía junto a Lucas en una playa y escribió un extenso mensaje en el que reflejó el dolor que atraviesa por la pérdida de su hijo. “Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida”, expresó la mujer, psicóloga especializada en pacientes con enfermedades oncológicas.

El conmovedor mensaje de Blanca Martínez, la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino que murió en el doble terremoto de Venezuela. Foto: Instagram @blanmartinezc

En su publicación, Blanca recordó el vínculo que los unía y la felicidad que encontraba en la maternidad. “Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía, el de maternarte mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá. La mamá de Lucas. Justo yo, que hablo de la muerte con mis pacientes como un proceso natural que deberíamos abrazar. Justo a mí, que le hablé siempre a Lucas sobre la muerte sin satanizarla”.

La profesional reconoció que la tragedia puso a prueba sus propias convicciones sobre la muerte y el duelo. “Ahora me trago mis palabras… porque duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida. Mi único consuelo es que voy a reencontrarme contigo en algún momento, mi príncipe”, escribió.

En otro de los pasajes más conmovedores del mensaje, Martínez prometió transformar su sufrimiento en un legado para recordar a su hijo. “Te prometo una cosa, Lucas: de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti, hijo. No sé cómo, ni cuándo. Pero lo haré. Te amo, hijo. Dios dame las fuerzas”, manifestó.

Quién era Lucas Gámez y por qué estaba en La Guaira el día de la tragedia

Blanca Martínez y su esposo, Marco Gámez, son venezolanos y residieron durante varios años en la Argentina, donde nació Lucas. La familia había regresado a Venezuela en enero de este año.

Blanca Martínez, la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino que murió en el doble terremoto de Venezuela. Foto: Instagram @blanmartinezc

El día de la tragedia, que coincidió con un feriado nacional, el niño se encontraba pasando la jornada en la casa de unos tíos en La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los movimientos sísmicos.

El derrumbe de varios edificios provocado por el doble terremoto dejó a decenas de familias afectadas y desencadenó una compleja operación de búsqueda entre los escombros en distintos puntos del estado costero.

Dos semanas de búsqueda y el hallazgo que puso fin a la espera

Desde el momento de la tragedia, los padres de Lucas instalaron un campamento en las inmediaciones de la zona afectada para seguir de cerca las labores de rescate y mantenerse cerca del lugar donde se concentraban los trabajos.

Lucas Gámez, el nene argentino que murió en el doble terremoto de Venezuela. Foto: Instagram @blanmartinezc

Durante las últimas dos semanas aguardaron novedades mientras equipos de emergencia trabajaban sin descanso entre los escombros. De las tareas participaron rescatistas venezolanos y especialistas argentinos que se sumaron al operativo para colaborar en la localización de víctimas.

Finalmente, este miércoles se confirmó la peor noticia: el cuerpo de Lucas fue recuperado entre los restos del edificio derrumbado, junto a los de sus abuelos.

El hallazgo puso fin a una búsqueda marcada por la esperanza y la incertidumbre. Ahora, el conmovedor mensaje de Blanca Martínez se convirtió en el reflejo del dolor de una madre que atraviesa una pérdida irreparable y que eligió despedir a su hijo con una promesa: transformar el sufrimiento en un homenaje permanente a la memoria de Lucas.