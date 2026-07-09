Terremotos en Venezuela: el número de muertos aumentó a 3.899 y los heridos ya superan los 16 mil

Sube la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS

La cifra de muertos por los terremotos de hace quince días en Venezuela subió este jueves a 3.899, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial.

De esta manera, la cantidad de afectados se mantiene igual respecto al balance del domingo, mientras que el número de fallecidos supone un aumento de 88 personas.

Según la información compartida por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, la cifra de personas sin vivienda se mantiene en 17.907 y las rescatadas en 6.462.

Además, Rodríguez indicó que fueron atendidas por las autoridades 86.794 familias desde el doble terremoto del pasado 24 de junio de magnitud 7,2 y 7,5. En tanto 16.892 personas están en los 89 campamentos transitorios habilitados por el Estado venezolano.

En cuanto a las estructuras, actualmente hay 856 edificios afectados, entre ellos unos 190 colapsados.

Este jueves, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que más de 30.000 venezolanos recibieron artículos de primera necesidad por parte del país norteamericano.

Los insumos, entregados por el subsecretario de Agricultura estadounidense, Luke Lindberg, y el funcionario del Departamento de Estado, Ryan Shrum, llegan a través de la organización Global Empowerment Mission.

“Fase crítica” por los terremotos en Venezuela

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró este jueves que la respuesta sanitaria tras los terremotos que azotaron a Venezuela entró en una nueva fase “crítica”, al tiempo que advirtió que la emergencia “está lejos de haber terminado”.

Sube la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS

La OPS detalló que movilizó hasta el momento unos 9 millones de dólares de los 24 millones que necesita recaudar para la emergencia y alertó que “la respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana”.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, insistió en que los mayores riesgos tras una catástrofe de este calibre suelen estar relacionados con las interrupciones de los servicios de salud, el hacinamiento, el acceso al agua potable o la vacunación.

Hallaron sin vida a Lucas Gámez, el nene argentino víctima del doble terremoto en Venezuela

Tras dos semanas de intensa búsqueda, personal de rescate de Venezuela confirmó este miércoles el hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de 9 años que era intensamente buscado en la zona costera de La Guaira, tras los devastadores terremotos en ese país.

La familia del pequeño se encontraba acompañando la búsqueda de su hijo, quien se encontraba con sus tíos cuando se sucedieron los fuertes terremotos que afectaron a diversos puntos de Venezuela el pasado.

Lucas Gámez, el nene argentino que murió en el doble terremoto de Venezuela. Foto: Instagram @blanmartinezc

Lucas había nacido en Argentina siendo hijo de padres venezolanos. Aquel miércoles 24 de junio, el niño le pidió a sus tíos si podían llevarlo a la playa para disfrutar del día. De acuerdo al testimonio de sus familiares, Lucas se compró un helado, caminó por el lugar y luego regresó a la casa.

Al ingresar al edificio, ambos se tomaron el ascensor impar -porque el departamento se encuentra en el piso 2- y justo en ese momento tuvo lugar el terremoto siendo una de las zonas más afectadas por el fenómeno natural.

Desde entonces, se montó una intensa búsqueda para encontrar al pequeño. De hecho, el pasado lunes día en el que Lucas hubiera cumplido 9 años, su familia decidió celebrar la fecha con una torta pidiendo por su pronta aparición.