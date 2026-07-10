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Se acelera la extinción de un pingüino de Sudamérica: el impacto devastador de El Niño en su supervivencia

El aumento de la temperatura del océano es la mayor preocupación de los científicos, ya que atenta contra esta especie y su supervivencia.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Pingüino de Humboldt.
Pingüino de Humboldt. Foto: Unsplash.
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El cambio climático continúa haciendo estragos cada vez más visibles en la biodiversidad y una de las especies más afectadas en Sudamérica es el pingüino de Humboldt, un ave marina que habita las costas del Pacífico y que atraviesa una de las crisis más delicadas de su historia.

Una investigación de la Universidad Científica del Sur advirtió que el fenómeno de El Niño está acelerando el deterioro de las poblaciones de esta especie, al alterar las condiciones del océano y afectar directamente la disponibilidad de alimento. La situación genera preocupación por la rápida disminución de ejemplares en algunas colonias.

Pingüino de Humboldt. Foto: Unsplash.

A este escenario se suman otros factores que aumentan la presión sobre el pingüino de Humboldt, desde enfermedades y actividades humanas hasta la degradación de sus zonas de reproducción, un panorama que obliga a reforzar las estrategias de conservación.

El pingüino de Humboldt: qué país de Sudamérica habita y por qué está en peligro de extinción

El pingüino de Humboldt es una especie nativa de las costas de Perú y Chile, donde encuentra las condiciones necesarias para alimentarse y reproducirse. Su nombre proviene de la corriente de Humboldt, una corriente marina fría que recorre el Pacífico sudamericano y sostiene uno de los ecosistemas más productivos del mundo.

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Sin embargo, la especie enfrenta un escenario crítico debido a la alteración de su hábitat. Los cambios en las condiciones del mar y la disminución de recursos esenciales para su supervivencia provocaron una fuerte caída de sus poblaciones en diferentes colonias, lo que llevó a los expertos a encender las alarmas sobre su futuro.

El impacto del Fenómeno de El Niño en la fauna marina de Sudamérica

El fenómeno de El Niño modifica la temperatura de las aguas del Pacífico y desencadena profundos cambios en los ecosistemas marinos. Cuando el océano se vuelve más cálido, numerosas especies de peces migran hacia otras zonas en busca de condiciones más favorables, alterando la cadena alimentaria.

Según los investigadores chilenos y peruanos de la Universidad Científica del Sur, esta situación afecta no solo al pingüino de Humboldt, sino también a otras aves marinas y mamíferos que dependen de la riqueza biológica de la corriente de Humboldt. Los investigadores señalaron que la frecuencia e intensidad de estos eventos climáticos aumentan la vulnerabilidad de especies que ya se encuentran bajo presión por diversas actividades humanas.

Pingüino de Humboldt. Foto: Unsplash.

Crisis ecológica: la drástica reducción de la población de pingüinos en el Pacífico

Los especialistas describen un escenario preocupante en varias colonias de reproducción, donde se observaron sitios prácticamente deshabitados y una disminución sin precedentes de ejemplares. La situación es considerada una señal de alerta sobre el deterioro del ecosistema marino del Pacífico sudamericano.

Además de las alteraciones climáticas, la especie enfrenta amenazas adicionales como enfermedades emergentes, la presión sobre los recursos pesqueros y la perturbación de sus áreas de nidificación. Frente a este panorama, los científicos insisten en la necesidad de aplicar medidas de protección más estrictas que permitan preservar los sitios de reproducción y reducir el impacto humano sobre uno de los pingüinos más representativos de Sudamérica.

PingüinoCambio climáticoPeligro de extinción
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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