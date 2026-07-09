Sueldos de empleados de comercio: así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

Los empleados de comercio encontraron diferencias en su estructura salarial en julio de 2026 por las actualizaciones y la integración de sumas extraordinarias a la remuneración habitual.
El sector atravieas un ajuste que modifica la composición del recibo de sueldo y establece una nueva referencia para quienes trabajan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Actualización de FAECYS: de cuánto es el aumento salarial para empleados de comercio y de cuánto es el bono extraordinario
En el séptimo mes del año, todos los conceptos que se venían pagando como sumas no remunerativas pasan a formar parte del básico, lo que provoca un aumento generalizado del piso salarial.
La medida surge del acuerdo paritario vigente y responde a la necesidad de adecuar los ingresos del sector al contexto inflacionario y a las pautas de actualización discutidas entre el sindicato y las cámaras empresarias.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las entidades patronales acordaron un incremento trimestral acumulativo del 5%. Este ajuste se distribuyó en tramos: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio.
Además, se incorporó un bono extraordinario de 120.000 pesos, compuesto por una suma de 100.000 pesos que ya se venía abonando y una adicional de 20.000 pesos, que hasta ahora figuraba fuera del recibo de sueldo básico.
Empleados de comercio: cómo quedó la escala salarial por categoría para julio 2026
El esquema actualizado de sueldos para el personal de comercio en julio de 2026 quedó de la siguiente manera:
Maestranza
- Categoría A: $1.233.585
- Categoría B: $1.236.794
- Categoría C: $1.248.038
Personal Administrativo
- Categoría A: $1.245.631
- Categoría B: $1.250.454
- Categoría C: $1.255.270
- Categoría D: $1.269.729
- Categoría E: $1.281.775
- Categoría F: $1.299.445
Cajeros
- Categoría A: $1.249.646
- Categoría B: $1.255.270
- Categoría C: $1.262.499
Personal Auxiliar
- Categoría A: $1.249.646
- Categoría B: $1.257.677
- Categoría C: $1.284.184
- Especializado A: $1.259.287
- Especializado B: $1.273.743
Vendedores
- Categoría A: $1.249.646
- Categoría B: $1.273.746
- Categoría C: $1.281.775
- Categoría D: $1.299.445