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Sueldos de empleados de comercio: así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

Durante el séptimo mes del año, la estructura salarial tuvo cambios. Conocé todos los detalles.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Empleados de comercio.
Empleados de comercio. Foto: cac.com.ar
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Los empleados de comercio encontraron diferencias en su estructura salarial en julio de 2026 por las actualizaciones y la integración de sumas extraordinarias a la remuneración habitual.

El sector atravieas un ajuste que modifica la composición del recibo de sueldo y establece una nueva referencia para quienes trabajan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Actualización de FAECYS: de cuánto es el aumento salarial para empleados de comercio y de cuánto es el bono extraordinario

En el séptimo mes del año, todos los conceptos que se venían pagando como sumas no remunerativas pasan a formar parte del básico, lo que provoca un aumento generalizado del piso salarial.

Empleados de comercio. Foto: NA.
Paritaria de empleados de comercio: aumento de 5,1% en tres tramos. Foto: NA.

La medida surge del acuerdo paritario vigente y responde a la necesidad de adecuar los ingresos del sector al contexto inflacionario y a las pautas de actualización discutidas entre el sindicato y las cámaras empresarias.

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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las entidades patronales acordaron un incremento trimestral acumulativo del 5%. Este ajuste se distribuyó en tramos: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio.

Además, se incorporó un bono extraordinario de 120.000 pesos, compuesto por una suma de 100.000 pesos que ya se venía abonando y una adicional de 20.000 pesos, que hasta ahora figuraba fuera del recibo de sueldo básico.

Supermercado. Foto: NA.
Día del Empleado de Comercio. Fuente: NA

Empleados de comercio: cómo quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

El esquema actualizado de sueldos para el personal de comercio en julio de 2026 quedó de la siguiente manera:

Maestranza

  • Categoría A: $1.233.585
  • Categoría B: $1.236.794
  • Categoría C: $1.248.038

Personal Administrativo

  • Categoría A: $1.245.631
  • Categoría B: $1.250.454
  • Categoría C: $1.255.270
  • Categoría D: $1.269.729
  • Categoría E: $1.281.775
  • Categoría F: $1.299.445

Cajeros

  • Categoría A: $1.249.646
  • Categoría B: $1.255.270
  • Categoría C: $1.262.499
Inflación; precios; supermercados Foto: NA

Personal Auxiliar

  • Categoría A: $1.249.646
  • Categoría B: $1.257.677
  • Categoría C: $1.284.184
  • Especializado A: $1.259.287
  • Especializado B: $1.273.743

Vendedores

  • Categoría A: $1.249.646
  • Categoría B: $1.273.746
  • Categoría C: $1.281.775
  • Categoría D: $1.299.445
Empleados de comercioSalariosEmpleados
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