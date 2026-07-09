Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Javier Milei encabezó una nueva reunión de equipo en Casa Rosada para definir la agenda de cara a la segunda parte del 2026

El presidente convocó a ministros y colaboradores para tratar los planes por modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Fue la primera reunión de esta magnitud con Diego Santilli como jefe de Gabinete.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada.
Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tras el Tedeum de 9 de julio, Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete para tratar en conjunto el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El mandatario convocó al equipo completo para reunirse luego de la oración a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, con el objetivo de “conocer los primeros puntos del ante proyecto de ley de reforma del BCRA que está trabajando el Ejecutivo”.

Una fuente oficial reveló que el Gobierno trabaja “en la finalización del texto del anteproyecto, cuyo anuncio oficial se prevé para las próximas semanas”.

El pasado martes, luego del triunfo de la Selección Argentina contra Egipto, Milei recibió en la quinta de Olivos al equipo económico para avanzar en el diseño del articulado, uno de los objetivos que trazó la administración libertaria.

Contenido Recomendado

Milei habló en cadena nacional centrado en la relación con las provincias y la agenda de proyectos en el Congreso:“Estamos desendeudando el país”

Milei habló en cadena nacional centrado en la relación con las provincias y la agenda de proyectos en el Congreso: “Estamos desendeudando el país”

Con el viaje a Reino Unido en el horizonte, la agenda de viajes de Javier Milei hasta fin de año

Con el viaje a Reino Unido en el horizonte, la agenda de viajes de Javier Milei hasta fin de año

La reunión de este jueves fue la primera de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete luego de la salida de Manuel Adorni.

Junto a los hermanos Javier y Karina Milei, dio asistencia el equipo completo. Estuvieron presentes los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia), y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Javier Milei en el Tedeum del 9 de julio
El presidente participó del acto realizado en la Catedral MEtropolitana. Foto: Noticias Argentinas

Pero también el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el vocero, Adrián Ravier; y los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala.

El encuentro, que inició minutos después de las 12, duró poco más de una hora. Al término, el mandatario se retiró a la quinta de Olivos.

En la previa, la plana completa del poder salió al balcón de Casa Rosada a saludar a las personas que se aglutinaban en Plaza de Mayo. Por su parte, el Presidente abrazó uno a uno a sus ministros y secretarios.

Javier MileiMinistrosCasa Rosada
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. García Cuerva llevó la épica de Argentina al Tedeum del 9 de julio:“Cuando luchamos juntos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”

    García Cuerva llevó la épica de Argentina al Tedeum del 9 de julio: “Cuando luchamos juntos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”

  2. Milei habló en cadena nacional centrado en la relación con las provincias y la agenda de proyectos en el Congreso:“Estamos desendeudando el país”

    Milei habló en cadena nacional centrado en la relación con las provincias y la agenda de proyectos en el Congreso: “Estamos desendeudando el país”

  3. Axel Kicillof acordó un aumento salarial del 11% para la Policía Bonarense

    Axel Kicillof acordó un aumento salarial del 11% para la Policía Bonarense

  4. La sorpresiva frase de Victoria Villarruel de cara las elecciones presidenciales de 2027:“Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos”

    La sorpresiva frase de Victoria Villarruel de cara las elecciones presidenciales de 2027: “Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos”

  5. El arzobispo García Cuerva cruzó a la clase política en medio del Tedeum del 9 de julio:“No miremos al costado buscando culpables eternos”

    El arzobispo García Cuerva cruzó a la clase política en medio del Tedeum del 9 de julio: “No miremos al costado buscando culpables eternos”
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei habló en cadena nacional centrado en la relación con las provincias y la agenda de proyectos en el Congreso:“Estamos desendeudando el país”

Milei habló en cadena nacional centrado en la relación con las provincias y la agenda de proyectos en el Congreso: “Estamos desendeudando el país”

Javier Milei encabezó una nueva reunión de equipo en Casa Rosada para definir la agenda de cara a la segunda parte del 2026

Exministra de Chubut condenada por corrupción podrá salir a misa tras alegar fobia a la Policía

Con el viaje a Reino Unido en el horizonte, la agenda de viajes de Javier Milei hasta fin de año

Economía

Sueldos de empleados de comercio:así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

Sueldos de empleados de comercio: así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

En la antesala de la visita de Georgieva, el FMI respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Milei

Musimundo enfrenta una nueva crisis:su operadora pidió concurso con una deuda millonaria

Cuenta DNI beneficia a los jóvenes:el nuevo reintegro de vacaciones de invierno para adolescentes de 13 a 17 años

Internacionales

Ceremonias en Irak por la muerte de Alí Jamenei:más de 10 millones de personas participaron del funeral antes de su entierro en Irán

Ceremonias en Irak por la muerte de Alí Jamenei: más de 10 millones de personas participaron del funeral antes de su entierro en Irán

El aeropuerto de Palm Beach cambió su nombre por el de Donald Trump:qué otros edificios busca renombrar

Escala la guerra entre Estados Unidos e Irán:nuevos bombardeos agravan la crisis en el estrecho de Ormuz

Megaproyecto clave en Sudamérica:el nuevo puente que estará listo para 2030 y fortalecerá el comercio binacional