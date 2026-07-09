Javier Milei encabezó una nueva reunión de equipo en Casa Rosada para definir la agenda de cara a la segunda parte del 2026

Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada. Foto: NA

Tras el Tedeum de 9 de julio, Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete para tratar en conjunto el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El mandatario convocó al equipo completo para reunirse luego de la oración a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, con el objetivo de “conocer los primeros puntos del ante proyecto de ley de reforma del BCRA que está trabajando el Ejecutivo”.

Una fuente oficial reveló que el Gobierno trabaja “en la finalización del texto del anteproyecto, cuyo anuncio oficial se prevé para las próximas semanas”.

El pasado martes, luego del triunfo de la Selección Argentina contra Egipto, Milei recibió en la quinta de Olivos al equipo económico para avanzar en el diseño del articulado, uno de los objetivos que trazó la administración libertaria.

La reunión de este jueves fue la primera de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete luego de la salida de Manuel Adorni.

Junto a los hermanos Javier y Karina Milei, dio asistencia el equipo completo. Estuvieron presentes los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia), y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

El presidente participó del acto realizado en la Catedral MEtropolitana. Foto: Noticias Argentinas

Pero también el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el vocero, Adrián Ravier; y los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala.

El encuentro, que inició minutos después de las 12, duró poco más de una hora. Al término, el mandatario se retiró a la quinta de Olivos.

En la previa, la plana completa del poder salió al balcón de Casa Rosada a saludar a las personas que se aglutinaban en Plaza de Mayo. Por su parte, el Presidente abrazó uno a uno a sus ministros y secretarios.