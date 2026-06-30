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La favorita de las oficinas: cómo cuidar la zamioculca, la planta más bonita y resistente del invierno

Esta planta merece el puesto número 1 de las más elegidas para la decoración de interior por su elegancia y poco mantenimiento. Cuáes son las claves.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Plantas
Plantas Foto: Freepik
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Las plantas son las grandes protagonistas de la decoración del hogar, pero como las tendencias cambian cada temporada, nuevas especies comienzan a ganar popularidad. Estamos hablando de una planta que, gracias versatilidad, resistencia y capacidad de adaptarse a distintos ambientes sin grandes cuidados, es la más elegida del 2026.

Gracias a su resistencia, elegancia y fácil cuidado, la zamioculca se convierte en una de las favoritas para decorar interiores, sobre todo en oficinas, departamentos con poca luz y hasta pasillos de edificios.

zamioculca, plantas de interior. Foto: Freepik

La zamioculca, conocida científicamente como Zamioculcas zamiifolia, es una planta de interior que se destaca por su estética elegante y minimalista. Sus hojas verdes, brillantes y de estructura firme aportan un toque moderno a cualquier espacio, desde livings hasta oficinas. Además, su diseño natural la convierte en una opción ideal para quienes buscan sumar vegetación sin recargar el ambiente.

Zamioculca: como cuidar la planta favorita del invierno

La zamioculca tolera condiciones de poca luz, riegos esporádicos y cambios de temperatura, lo que la hace perfecta para personas con poco tiempo o sin experiencia en jardinería.

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zamioculca, plantas de interior. Foto: Freepik

A diferencia de otras especies más delicadas, puede mantenerse en buen estado con cuidados mínimos, sin perder su atractivo visual. Además, aunque tiene un bajo mantenimiento, algunas personas recomiendan ponerlas en ambientes con luz directa, regar moderadamente y evitar el exceso de agua para no dañar sus raíces.

También es importante ubicarla en espacios con buen drenaje y limpiar sus hojas de vez en cuando para mantener su brillo natural.

zamioculca, plantas de interior. Foto: Freepik

Con estos cuidados básicos, puede crecer de forma saludable y convertirse en un elemento decorativo duradero en cualquier rincón del hogar, a cualquier hora del día, en cualquier época del año, ya que es una planta que resiste hasta los días de invierno más crudos.

¿Cómo saber si la zamioculca necesita atención?

Si las hojas comienzan a ponerse amarillas y el sustrato permanece húmedo, probablemente esté recibiendo demasiada agua. En cambio, si las hojas se ven arrugadas o los tallos pierden firmeza, puede estar necesitando un riego. Cuando recibe los cuidados adecuados, la zamioculca mantiene sus hojas verdes, brillantes y produce nuevos brotes de manera constante.

Dato importante: la savia de la zamioculca contiene cristales de oxalato de calcio, que pueden resultar irritantes y tóxicos si son ingeridos por mascotas o niños pequeños. Por eso, se recomienda colocarla fuera de su alcance y manipularla con guantes durante la poda o el trasplante.

PlantasDecoraciónJardín
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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