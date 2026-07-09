Megaproyecto millonario para el Mundial 2030: construyen un imponente estadio para 46.000 espectadores en Sudamérica

Construyen un imponente estadio para 46.000 espectadores en Sudamérica. Foto: X @cotonogues

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2030 ya se juega fuera de la cancha. Mientras Sudamérica se prepara para recibir los partidos inaugurales de la Copa del Mundo del centenario, Paraguay avanza con una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su historia deportiva: la construcción del nuevo Estadio Osvaldo Domínguez Dibb, escenario elegido para albergar uno de los encuentros de apertura del torneo.

En las últimas horas, las autoridades del Club Olimpia y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ratificaron un cronograma de ejecución actualizado con el objetivo de garantizar que la obra sea entregada dentro de los plazos exigidos por la FIFA. El ajuste estratégico fue validado por el organismo continental y busca imprimir un mayor ritmo a los trabajos en el histórico predio ubicado en Asunción.

Cómo será el nuevo estadio Osvaldo Domínguez Dibb en Paraguay

La transformación del escenario de Olimpia será total. El proyecto contempla la demolición completa de la antigua estructura para dar paso a un estadio moderno, diseñado bajo estándares internacionales y pensado para convertirse en uno de los recintos más avanzados de Sudamérica.

El proyecto contempla la demolición completa de la antigua estructura para dar paso a un estadio moderno. Foto: EstadiosDB

Ubicado en Asunción, el nuevo Osvaldo Domínguez Dibb será el principal centro futbolístico de Paraguay y una de las sedes elegidas para albergar los partidos inaugurales del Mundial 2030. La iniciativa incluye una profunda renovación urbana en los alrededores del estadio, con mejoras en los accesos, mayor capacidad de estacionamiento y nuevos espacios destinados a servicios y actividades comerciales.

El cronograma oficial de las obras: cuándo se inaugura la nueva sede mundialista

Con la etapa de demolición y excavación ya finalizada, el Club Olimpia y la CONMEBOL definieron un cronograma que busca garantizar el cumplimiento de todos los plazos exigidos por la FIFA. Según la planificación oficial, la construcción de la superestructura comenzará el 1 de octubre de 2026. Luego, las gradas deberán estar concluidas para el 31 de mayo de 2028, mientras que la finalización integral del proyecto está prevista para junio de 2029.

La inversión para concretar la obra asciende a US$60.025.000. El financiamiento contempla un aporte de US$20 millones por parte de la CONMEBOL, US$31 millones provenientes de la explotación comercial del complejo y US$10,89 millones generados por la venta de palcos corporativos. Además, se suman US$1,825 millones destinados a la adquisición de terrenos adyacentes al estadio.

Capacidad y tecnología de punta: las exigencias de la FIFA para el nuevo recinto paraguayo

El futuro escenario de Olimpia tendrá capacidad para 46.000 espectadores y estará preparado para recibir eventos deportivos de alcance internacional. El diseño incorpora techado integral, palcos empresariales, áreas comerciales y soluciones tecnológicas de última generación para la gestión de accesos, seguridad y servicios al público.

El futuro escenario de Olimpia tendrá capacidad para 46.000 espectadores y recibirá eventos deportivos. Foto: EstadiosDB

El objetivo es que el nuevo Osvaldo Domínguez Dibb no solo sea sede de un partido inaugural del Mundial 2030, sino que también quede como un legado permanente para el deporte paraguayo y una referencia de infraestructura para el fútbol sudamericano.

Cuáles son los otros estadios de Sudamérica confirmados para los partidos de apertura del Mundial 2030

Paraguay compartirá el protagonismo de la apertura mundialista con Uruguay y Argentina, los otros dos países sudamericanos que albergarán encuentros conmemorativos por el centenario de la primera Copa del Mundo disputada en 1930.

El Estadio Centenario de Montevideo recibirá el partido inaugural absoluto del torneo. Para ello atraviesa un proceso de modernización integral que contempla mejoras en accesos, servicios y la incorporación de una cubierta tecnológica. La capacidad proyectada rondará los 60.000 espectadores.

El Estadio Más Monumental cuenta con una capacidad de 85.000 espectadores y es el más grande de Sudamérica. Foto: Airbnb

Por su parte, el Estadio Más Monumental de Buenos Aires será escenario del debut de la Selección Argentina. Gracias a las recientes ampliaciones realizadas por River Plate, el recinto cuenta actualmente con una capacidad cercana a los 85.000 espectadores, lo que lo convierte en el estadio más grande de Sudamérica.

La organización del Mundial 2030 busca preservar el valor histórico de estos escenarios, elegidos como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo. Luego de los encuentros inaugurales en Sudamérica, el certamen continuará en sus sedes principales de España, Portugal y Marruecos.