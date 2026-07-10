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Aumentan los peajes para viajar a Mar del Plata y la Costa Atlántica: las nuevas tarifas

Viajar a los principales destinos de la Costa Atlántica será más caro desde este jueves, tras la entrada en vigencia de un aumento del 6,71% en las tarifas de los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (Svia).

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Peaje, autopista.
Peaje, autopista. Foto: AUSA
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Viajar a Mar del Plata y a los principales destinos de la Costa Atlántica será más caro desde este jueves, luego de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializara un aumento del 6,71% en las tarifas de los peajes que integran el Sistema Vial Integrado del Atlántico (Svia).

La medida fue establecida mediante la Resolución 544/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y alcanza a las estaciones ubicadas sobre las rutas que conectan con los principales centros turísticos bonaerenses.

El incremento responde al mecanismo de actualización trimestral previsto en el contrato de concesión del sistema vial, basado en el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), que se calcula con el Índice de Salarios, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborados por el Indec.

Cuánto cuesta cada peaje desde este jueves. Foto: AUBASA.

Cuánto cuesta cada peaje desde este jueves

Para los automóviles de categoría 1, las nuevas tarifas son:

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  • Samborombón (Ruta 2): $7.900.
  • Maipú (Ruta 2): $7.900.
  • La Huella (Ruta 11): $7.900.
  • Mar Chiquita (Ruta 11): $3.700.
  • General Madariaga (Ruta 74): $3.300.

Tarifas con TelePASE

  • Samborombón: $7.856,80.
  • Maipú: $7.856,80.
  • La Huella: $7.856,80.
  • Mar Chiquita: $3.614,12.
  • General Madariaga: $3.299,84.

Además, continúan vigentes las tarifas bonificadas para determinadas franjas horarias y períodos del año.

Con este ajuste, quienes viajen por las rutas provinciales hacia Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Partido de La Costa, San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Teresita y otros destinos turísticos deberán afrontar un mayor costo en peajes durante las vacaciones de invierno y el resto de la temporada.

Cómo adherirse a TelePASE y evitar multas

El alta del sistema puede realizarse:

  • Desde la web oficial del Gobierno de la Ciudad
  • A través de aplicaciones de pago adheridas
  • Vinculando tarjetas, billeteras virtuales o débito automático

Una vez activado, el sistema registra automáticamente cada paso por los pórticos y deja constancia digital del cobro.

El TelePASE en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

Adiós a las barreras: cómo funcionan ahora los peajes inteligentes en todas las autopistas de CABA

La Ciudad de Buenos Aires dio un paso histórico en materia de movilidad urbana: desde el 1° de mayo todas sus autopistas funcionan sin barreras ni cabinas de peaje. El sistema manual quedó definitivamente atrás y fue reemplazado por un modelo de peaje inteligente free flow, que permite circular sin detenerse y paga automáticamente mediante tecnología digital.

Con esta transformación, CABA se convirtió en el primer distrito del país en tener el 100% de su red de autopistas urbanas bajo un esquema sin barreras, un cambio que impacta de lleno en la experiencia de conducción, el tránsito diario y el medio ambiente.

Qué es el sistema free flow y por qué cambia la forma de circular

El sistema de peajes inteligentes sin barreras se basa en pórticos electrónicos equipados con cámaras, sensores láser y lectores de dispositivos inalámbricos. Estos elementos permiten identificar a cada vehículo en movimiento, registrar su paso y procesar el cobro sin necesidad de frenar.

A diferencia del modelo tradicional, no existen carriles exclusivos ni filas: todos los autos circulan a velocidad normal, lo que reduce demoras, congestión y situaciones de riesgo en zonas de peaje.

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