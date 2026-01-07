Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner para tratar sus apelaciones durante la feria judicial

Continúa vigente el límite de dos horas diarias para acceder a la terraza del edificio donde cumple arresto domiciliario. Los detalles del rechazo de Casación a sus apelaciones.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que no abordará durante la feria judicial de enero los recursos presentados por la defensa de Cristina Kirchner, quienes cuestionaron las restricciones aplicadas a su régimen de visitas y a las condiciones de su detención domiciliaria. La determinación de mantener las disposiciones vigentes -al menos hasta febrero- fue adoptada por la sala de feria del tribunal, integrada por los magistrados Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky.

La resolución se dio durante este miércoles 7 de enero y en el voto mayoritario, Ledesma y Yacobucci concluyeron que el planteo no encuadra dentro de las materias habilitadas para su tratamiento durante el receso judicial y que la defensa no logró demostrar una situación de urgencia que justificara la excepción. De esta manera, siguen en aplicación las limitaciones fijadas por el Tribunal Oral Federal 2, que restringen el número de personas habilitadas para visitar a la expresidenta, establecen la duración de los encuentros, la periodicidad semanal y exigen autorización judicial previa para quienes no se encuentren incluidos en el listado aprobado.

CFK Foto: NA

Además, continúa vigente el límite de dos horas diarias para acceder a la terraza del edificio donde cumple arresto domiciliario, según consta en la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas. Cristina Fernández de Kirchner regresó recientemente a su domicilio de San José 1111, tras recibir el alta médica luego de una intervención por apendicitis. Permanece bajo detención domiciliaria con monitoreo electrónico en el marco de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta dictada en la causa conocida como Vialidad.

En diciembre de 2025, la defensa había presentado una apelación contra el mantenimiento de la tobillera electrónica, las restricciones al sistema de visitas, la exigencia de permisos especiales para el ingreso de determinadas personas de su entorno -entre ellas, Alicia Kirchner y sus dos hijas-, y las franjas horarias fijadas para el uso de la terraza.

En disidencia, el juez Borinsky sostuvo que las cuestiones relativas a las condiciones de detención de una persona condenada se encuentran habilitadas para ser analizadas durante la feria, conforme a las reglamentaciones vigentes, y planteó abrir el receso y convocar a una audiencia para escuchar a las partes.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución. Foto: NA

Los recursos serán tratados a partir de febrero por la sala IV de Casación, integrada por Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, una vez retomada la actividad judicial. Las últimas restricciones habían sido ordenadas por el juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, quien está a cargo de la ejecución de la pena, luego de que se registrara la presencia simultánea de nueve economistas en el departamento de la ex vicepresidenta.

Entre las medidas, se dispuso un máximo de tres visitas por día, por un lapso de hasta dos horas y dos veces por semana, salvo casos excepcionales, además del requerimiento de solicitar autorización previa. Las resoluciones fueron dictadas sin efecto suspensivo, por lo que se mantienen plenamente operativas.

Cristina Kirchner habló de su internación por apendicitis: “Largo y dificultoso proceso”

Cristina Fernández de Kirchner confirmó que recibió el alta médica el pasado sábado 3 de enero y ya se encuentra en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple con prisión domiciliaria. A través de sus redes sociales, la expresidenta también expresó su gratitud hacia el equipo médico que la asistió durante su reciente intervención quirúrgica.

“No quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior”, señaló Cristina.

Cristina Kirchner recibió el alta. Foto: Captura

La líder de Unión por la Patria también dedicó un párrafo a las muestras de afecto recibidas durante su estadía en el centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires: “Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”, escribió.