Trump reveló cuánto tiempo mantendrá supervisión sobre Venezuela tras la captura de Maduro: “Solo el tiempo lo dirá”

El presidente de Estados Unidos dijo que la reconstrucción de Venezuela será “de una forma muy rentable”.

Donald Trump durante el operativo de detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Foto: via REUTERS

Donald Trump habló sobre la reconstrucción de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, operativo militar que se realizó el pasado sábado 3 de enero. El presidente de Estados Unidos aseguró que “solo el ‍tiempo dirá” ⁠cuánto tiempo mantendrá la supervisión sobre el país latinoamericano y remarcó será “de una forma muy rentable”.

“Vamos a usar el petróleo y vamos a hacernos con petróleo”, dijo Trump en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times. Y añadió: “Estamos bajando ‌los precios del petróleo y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente”.

Presidente estadounidense Foto: REUTERS

“Solo el tiempo lo dirá”, dijo al ser consultado acerca de cuánto tiempo la administración exigirá la supervisión directa de Venezuela, ante la amenaza de una acción militar estadounidense desde una armada en alta mar. Además, al hablar del gobierno del país que ahora preside interinamente Delcy Rodríguez, señaló: “Nos está dando todo lo que consideramos necesario”.

Las declaraciones de Trump fueron horas después de que funcionarios de su Gobierno anunciaran que Estados Unidos planea asumir el control de la venta del petróleo venezolano de forma indefinida, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso. Si bien los legisladores republicanos apoyaron las acciones de la administración, los demócratas reiteraron sus advertencias de que Estados Unidos se encaminaba hacia una intervención internacional prolongada sin una autoridad legal clara.

Detención de Maduro: la Justicia de Argentina reafirmó su competencia para investigar delitos de lesa humanidad en Venezuela

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires volvió a confirmar la competencia de la Justicia argentina para seguir investigando presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela en medio de la captura de Nicolás Maduro. El caso incluye a altos jerarcas del régimen chavista y la decisión se adoptó al rechazar un nuevo pedido de nulidad de la causa y la exención de prisión solicitada por la defensa de uno de los imputados, Justo José Noguera Pietri, quien integra la lista de órdenes de captura internacional emitidas por tribunales argentinos desde 2024.

La causa que tramita en Argentina incluye, además de Noguera Pietri, órdenes de captura vigentes contra figuras de la cúpula del chavismo como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, entre otros, dictadas por el juez Ramos en septiembre de 2024 en base a la sospecha de un “plan sistemático” de represión que incluiría torturas, secuestros y ejecuciones. Estos hechos están siendo perseguidos como delitos de lesa humanidad, lo que implica que no prescriben conforme al derecho internacional y pueden ser investigados sin importar cuándo o dónde ocurrieron.