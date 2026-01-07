Qué busca Trump tras la incautación de un buque petrolero ruso vinculado a Venezuela: la estrategia de EEUU en medio de la captura de Maduro

Estados Unidos endureció su estrategia para contrarrestar la influencia de Rusia en Venezuela. Qué hay detrás de la incautación del buque petrolero que causó tensión entre las dos potencias mundiales.

El buque Marinera/Bella 1 también fue conocido como Overseas Mulan. Foto: Marine Traffic

El gobierno de Estados Unidos profundizó su presión geopolítica sobre el régimen chavista y sus aliados con la incautación de un petrolero ruso en el Atlántico Norte, en una acción que refleja un endurecimiento de la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump para contrarrestar la influencia de Vladímir Putin en Venezuela y la región. El operativo forma parte de un plan más amplio de Washington para debilitar los vínculos energéticos entre Caracas y sus principales aliados internacionales, incluido Moscú, en medio del escenario posterior a la captura de Nicolás Maduro.

El buque, identificado como Bella I y navegando con bandera rusa, fue rastreado durante semanas por fuerzas estadounidenses hasta su incautación en aguas del Atlántico Norte en una operación que incluyó la intervención de helicópteros y personal militar. La medida se enmarca en el bloqueo petrolero que EEUU. mantiene sobre Venezuela para “ahogar la economía chavista” y enviar un mensaje directo a Rusia sobre la determinación de Washington de elevar su presencia militar y capacidad de choque en regiones clave.

Estados Unidos interceptó un buque petrolero en las costas de Venezuela. Foto: REUTERS

Tras la operación, desde la Casa Blanca destacó que la incautación del petrolero forma parte de un enfoque más amplio para estabilizar la situación en Venezuela, en el que se definieron varias fases que incluyen la recuperación, la estabilización y la transición política del país sudamericano. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró que “no queremos que caiga en el caos” y precisó que acciones como la confiscación de buques sancionados y la posible toma de control de millones de barriles de crudo forman parte de ese plan estratégico.

La reacción internacional no se hizo esperar: el Kremlin calificó la incautación como una “interceptación ilegal”, argumentando que, conforme al derecho internacional, la bandera de un buque indica el país responsable de su protección. Desde Moscú interpretaron la decisión estadounidense como un gesto de confrontación directa, en un momento en que las relaciones con Washington permanecen tensas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El objetivo final de Estados Unidos con estas acciones es cortar los lazos petroleros entre Venezuela y sus aliados, entre ellos Rusia, China e Irán e incrementar la influencia estadounidense sobre las autoridades provisionales en Caracas. Esto se da en un contexto donde el petróleo vuelve a cobrar un papel central en la política exterior de Washington tras la detención de Maduro.

Además de la incautación del Bella I, fuentes norteamericanas informaron que otros dos buques sancionados también fueron retenidos como parte de la misma iniciativa naval, lo que subraya la intención de EEUU de bloquear el flujo de crudo sancionado hacia mercados que hasta ahora operaban bajo un sistema de sanciones energéticas y transporte marítimo opaco.

Venezuela frenó el envío de petróleo a China: Chevron es la única que exporta actualmente

Venezuela suspendió los envíos de petróleo a China, el país que aparece como su principal comprador. Esta situación está conectada con la detención de Nicolás Maduro tras un operativo de Estados Unidos. Además, se sumó la asunción de Delcy Rodríguez como reemplazante temporal y el bloqueo de Washington contra buques que están sancionados.

Una publicación de Reuters indica que solo se cargaron embarques destinados a la petrolera Chevron, de origen estadounidense. Cabe recordar que esto presentaría un golpe de escena: China solía ser el principal encargado de las exportaciones de Venezuela. Todo esto dentro del marco de tratados con intermediarios y esquemas que buscan evitar las sanciones de Estados Unidos.

Petrolera Chevron. Foto: Reuters / Brian Snyder

Este movimiento tras la detención de Nicolás Maduro representa un freno a los ingresos de PDVSA, ya que China era su principal comprador. Además, es un golpe para las instalaciones, porque en caso de que se acumule al máximo el petróleo deberán reducir la producción.